Ренато Усатый: «В Молдове должна быть введена диктатура закона»

Лидер «Нашей Партии» заявил, что будет требовать диктатуру закона в Республике Молдова.

Ренато Усатый призвал граждан отстаивать свои законные права. Председатель «Нашей Партии» напомнил о беспрецедентном давлении, которое оказывалось на всю его команду в последние годы. Он отметил отказ в регистрации партии на парламентских выборах 2014 года и об увеличении возрастного ценза в канун президентских выборов 2016 года. Усатый сравнил эти гонения с тем, что предыдущие власти боялись его.

«Все знают мою жесткую позицию. Некоторые называют ее радикальной. Я продолжаю настаивать на диктатуре закона. Дайте людям достойную заработную плату и увеличьте наказание за коррупцию в 10 раз — тогда будет порядок. Будем требовать от предыдущих властей, будем требовать с сегодняшних и со всех остальных. Моя политическая повестка заключается в том, что, только объединив всех граждан и только жесткими методами мы сможем что-то поменять в нашей стране», — подчеркнул лидер «Нашей Партии».

Усатый также призвал граждан настойчивее бороться за свои права и призвал сообщать обо всех правонарушениях лично ему и его команде.

«Нельзя давать чиновникам расслабляться, иначе они никогда не возьмутся за решение наших проблем. Пока вы не будете отстаивать свои права, ничего не произойдет. А если и это не поможет, то придется вмешаться мне», — пообещал Усатый.

Во время общения с жителями города Дрокия политик коснулся и вопроса реформирования «Нашей Партии».

«Несмотря не неоднократные попытки меня уничтожить, я выжил. Вместе с вами я буду создавать самую сильную партию в Республике Молдова, партию людей, которая внесет свой вклад в реальные перемены в стране», — заявил глава партии.

Он пообещал, что «Наша Партия» примет участие во всех последующих выборах, но в данный момент акцент будет сделан на местных выборах, которые пройдут 20 октября 2019 года.