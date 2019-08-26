Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый: «В Молдове должна быть введена диктатура закона»

    26.08.2019 14:03 TVC21 Новости - Политика

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    Лидер «Нашей Партии» заявил, что будет требовать диктатуру закона в Республике Молдова.

    Ренато Усатый призвал граждан отстаивать свои законные права. Председатель «Нашей Партии» напомнил о беспрецедентном давлении, которое оказывалось на всю его команду в последние годы. Он отметил отказ в регистрации партии на парламентских выборах 2014 года и об увеличении возрастного ценза в канун президентских выборов 2016 года. Усатый сравнил эти гонения с тем, что предыдущие власти боялись его.

    «Все знают мою жесткую позицию. Некоторые называют ее радикальной. Я продолжаю настаивать на диктатуре закона. Дайте людям достойную заработную плату и увеличьте наказание за коррупцию в 10 раз — тогда будет порядок. Будем требовать от предыдущих властей, будем требовать с сегодняшних и со всех остальных. Моя политическая повестка заключается в том, что, только объединив всех граждан и только жесткими методами мы сможем что-то поменять в нашей стране», — подчеркнул лидер «Нашей Партии».

    Усатый также призвал граждан настойчивее бороться за свои права и призвал сообщать обо всех правонарушениях лично ему и его команде.

    «Нельзя давать чиновникам расслабляться, иначе они никогда не возьмутся за решение наших проблем. Пока вы не будете отстаивать свои права, ничего не произойдет. А если и это не поможет, то придется вмешаться мне», — пообещал Усатый.

    Во время общения с жителями города Дрокия политик коснулся и вопроса реформирования «Нашей Партии».

    «Несмотря не неоднократные попытки меня уничтожить, я выжил. Вместе с вами я буду создавать самую сильную партию в Республике Молдова, партию людей, которая внесет свой вклад в реальные перемены в стране», — заявил глава партии.

    Он пообещал, что «Наша Партия» примет участие во всех последующих выборах, но в данный момент акцент будет сделан на местных выборах, которые пройдут 20 октября 2019 года.

    Обновлено ( 26.08.2019 14:06 )  