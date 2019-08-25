Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Зинаида Гречаный: Люди нам говорят, что пора уже работать, а не болтать

    25.08.2019 09:41 TVC21 Новости - Политика

    Спикер парламента уверена, что нашим гражданам нужна стабильность и конкретные результаты.

    «Комиссия работает, им нужно заслушать очень много людей. Раньше времени говорить о каких-то предварительных докладах не стоит. Вообще у законодателей должен быть принцип: меньше говорить - больше делать», - заявила Гречаный.

    Председатель парламента озвучила чаяния людей, их ожидания от действий новой власти.

    «Нужно понять одно: людям нужны конкретные результаты, они должны знать кто и в чем виноват, люди хотят какой-то стабильности. Я общаюсь с людьми, и они говорят: работайте уже! Хватит передергивать и обвинять друг друга!», - поделилась своим общением с народом политик.

    Зинаида Гречаный обратилась и к оппозиции. Она призвала ДПМ и Партию «Шор» к конструктивной работе на благо Молдовы.

    «Оппозиция  в парламенте не будет молчать. Они всегда будут себя отбеливать и говорить, какие они были хорошие. Но вместе с тем нам нужно учиться работать вместе во благо страны и людей. Вот этого на самом деле хотят люди», - подытожила председатель парламента.

    Обновлено ( 25.08.2019 14:25 )  