Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Олег Рейдман: Меморандум с МВФ, подписанный Санду, никто не видел, и дальше будет только хуже

    24.08.2019 08:42 TVC21 Новости - Политика

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    Бывший депутат Молдовы Олег Рейдман считает, что заключение всяких соглашений любой страны с МВФ никогда не приводит ни к чему хорошему для этих государств.

    «У Молдовы есть реальная возможность развиваться без помощи МВФ. Есть совсем свежий пример в новейшей истории нашей страны. Молдова хорошо шла в своем развитии без денег МВФ, и я не знаю ни одного примера, где бы действуя по рекомендациям этого фонда, страны добились бы успеха, и МВФ в этих странах бы преуспел. Хотя те цели, которые ставит МВФ – это второй вопрос, возможно, они и добиваются тех целей, которые доводят государства до такого положения. И только тогда, когда Молдова показала, что у нее получается развиваться без их поддержки, МВФ снова пришёл и сказал: «давайте снова заключим программу», потому что был успех и фонд хотел при этом присутствовать», - заявил бывший советник по экономическим вопросам президента РМ.

    Он объяснил принцип работы Международного валютного фонда, используя государства мира.

    «Соединенные Штаты Америки (Федеральная резервная система) печатают деньги тоннами, они их не считают. Эти деньги лежат на складе и не стоят дороже бумаги и краски, которыми были отпечатаны. Затем эти деньги вносятся в капитал МВФ со стороны США, как основного акционера фонда и впихиваются в качестве «помощи» таким странам как Молдова. В результате эти деньги получают обеспечение в виде национального состояния страны, и сразу появляется стоимость доллара», - подытожил Олег Рейдман.

    Обновлено ( 24.08.2019 08:48 )  