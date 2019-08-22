Дорин Скобиоалэ: Отношения в коалиции между ПСРМ и ACUM дальше будут только хуже

Известный журналист отметил многочисленные сигналы, ведущие к ухудшению отношений в альянсе.

Последними каплями, доказывающие раскол и недопонимание между партиями новой власти стала резкая реакция представителей ПДС Майи Санду на назначение Владимира Цуркана председателем Конституционного суда, приглашение на празднование освобождения Молдовы от фашизма министра обороны России Сергея Шойгу и как противовес объявление правительством этих дней траурными по всей республике. Об это он заявил в рамках передачи «Главное» с Лилией Бураковски на телеканале TVC21.

«В такой стране как наша, где общество очень разделено по определенным темам и позициям, я бы минимизировал и вообще не стал бы трогать такие даты как 23 августа, например. Оно ни в коем случае не сплачивает общество, оно только нас разъединяет. Это касается и одной стороны, объявившей траур, и другой, планирующий концерты и пригласившей министра обороны Российской Федерации в этот же день, что мне кажется вообще провокацией. Я бы не стал акцентировать внимание на этих датах, я бы оставил их организацию простым людям и неправительственным организациям. Когда эти даты поднимаются на уровень правительства и президента, то эти даты становятся поводом для раздора, раскола и я с этим не согласен», - утверждает Скобиоалэ.

Партиям власти хватило только двух месяцев, перед тем как окончательно снять с себя маски и показать свое истинное лицо.

«Они могли бы потерпеть, так как серьезных разногласий очень много. И не смотря на единство в первые дни после образования альянса между ПСРМ и ACUM, в последние дни и недели они делают все возможное чтобы дать нам сигнал о том, что никакого единства нет, что дальше будет только хуже», - резюмировал журналист.