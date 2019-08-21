Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин: Лункашу был очень порядочным человеком

    21.08.2019 13:39 TVC21 Новости - Политика

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    Экс-президент Республики Молдова и лидер ПКРМ Владимир Воронин заявил, что Юрий Лункашу не сделал никому ничего плохого.

    Об этом лидер коммунистов заявил в интервью для одного из частных интернет-порталов. Воронин утверждает, что давно знал бизнесмена, погибшего при странных обстоятельствах 17 августа на одной из национальных трасс под Кишиневом.

    «Я его знал около 20 лет. Он был очень порядочным человеком. Сегодня мне сложно говорить, потому что только состоялись похороны. Этот человек в своей жизни не сказал ни о ком плохого слова. В последние десять лет мы мало общались, раньше - чаще. Он никого никогда не оскорблял, не делал никому ничего плохого. Не имею представления, что случилось», - сказал Воронин.  

    Третий президент Молдовы подчеркнул, что Лункашу не занимался политикой и не имел отношения к ней. Однако он уклонился от ответа о причастности Юрия Лункашу к незаконным делам Влада Плахотнюка и об их совместном бизнесе.

    «Он создал себя сам как бизнесмен, его никто не тянул за уши», - резко ответил Воронин.

    Обновлено ( 21.08.2019 13:44 )  