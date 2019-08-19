Михай Попшой: Мы не можем сейчас отменить закон

Вице-председатель парламента Михай Попшой считает, что новая власть слукавила, дав избирателям слишком много надежд на быстрое улучшение жизни в стране.

Он уверен, что закон о том, чтобы снять обязанности по покрытию украденных денег с плеч граждан Молдовы, сейчас отменить нереально. Попшой считает, что придется так или иначе покрывать этот миллиард.

«Если бы это можно было сделать во так – по щелчку, то такая инициатива не то что бы была, то за нее давно бы уже проголосовали. Но если проголосовать, то дыра в любом случае останется, и эту миллиардную дыру все равно надо будет откуда-то покрывать. Как эту дыру залатать иначе как это было предложено (за счет населения) непонятно, может быть мы дойдем и до этого», - отметил вице-спикер.

Попшой надеется на что правительству удастся договориться с Нацбанком о сокращении процентов по выплатам за кредит Правительству в счет украденных средств, которые также выплачивают жители нашей страны.

«Для начала мы работаем над тем, чтобы хотя бы те проценты по миллиарду, которое правительство должно Нацбанку пересмотреть. Ведь миллиард был украден под гарантии кабинета министров, а процент кредита взятого у Национального Банка Молдовы составляет 5%. Но с экономической и юридической точек зрения – это очень серьезный вопрос, так как сумма огромная. Поэтому для начала мы над этим сейчас работаем», - заверил Михай Попшой.