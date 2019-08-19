Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Виктор Парликов: После повышения тарифов на электроэнергию, цена на газ вырастет еще больше
    Экс-глава Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) и нынешний эксперт института «Viitorul» Виктор ...
    44
    Михай Попшой: Мы не можем сейчас отменить закон
    Вице-председатель парламента Михай Попшой считает, что новая власть слукавила, дав избирателям слишком много надежд ...
    132
    Петков: В Молдове преступления
    Журналист, бывший депутат парламента Александр Петков заявил, что в Молдове отсутствуют следственные мероприятия и ...
    70
    Павел Филип: ДПМ требует возбудить уголовное дело за узурпацию власти нынешним правительством
    Демократическая партия Молдовы намерена направить в Генеральную прокуратуру ряд жалоб на действующее правительство, ...
    166
    Виталий Андриевский: Все, кто приходят к власти, захватывают государство
    Политолог Виталий Андриевский считает, что кто бы ни пришёл к руководству страны, тем или иным способом, в той или иной ...
    376
    Владимир Чеботарь: Наших коллег запугивают, на них оказывают давление
    Расследование в отношении Андриана Канду в Генпрокуратуре и МВД будет бесполезным, поскольку все заявления о мошенничестве ...
    354
    Дмитрий Дьяков: Я рад, что у нас хватило смелости и сил, чтобы уйти достойно
    Как заявил почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков, он рад, что членам партии хватило смелости и сил, чтобы покинуть ...
    385
    Юрий Мунтян: В местных выборах участвовать не будем (видео)
    Партия коллективного действия «Гражданский конгресс» не будет участвовать в местных выборах, которые должны состояться ...
    518
    Андрей Нэстасе: Надеюсь, что когда-то мы вернем Плахотнюка домой в наручниках
    Министр внутренних дел Андрей Нэстасе попросил врио прокурора провести расследование в связи с письмом, направленным ...
    489
    Ион Стурза привел Майе Санду бельгийский пример возврата отмываемых денег
    Бывший премьер-министр Ион Стурза обратился к Майе Санду, приведя в пример новость, в которой говорится о деле британского ...
    333

    • Михай Попшой: Мы не можем сейчас отменить закон "о миллиарде"

    19.08.2019 11:28 TVC21 Новости - Политика

    Вице-председатель парламента Михай Попшой считает, что новая власть слукавила, дав избирателям слишком много надежд на быстрое улучшение жизни в стране.

    Он уверен, что закон о том, чтобы снять обязанности по покрытию украденных денег с плеч граждан Молдовы, сейчас отменить нереально. Попшой считает, что придется так или иначе покрывать этот миллиард.

    «Если бы это можно было сделать во так – по щелчку, то такая инициатива не то что бы была, то за нее давно бы уже проголосовали. Но если проголосовать, то дыра в любом случае останется, и эту миллиардную дыру все равно надо будет откуда-то покрывать. Как эту дыру залатать иначе как это было предложено (за счет населения) непонятно, может быть мы дойдем и до этого», - отметил вице-спикер.

    Попшой надеется на что правительству удастся договориться с Нацбанком о сокращении процентов по выплатам за кредит Правительству в счет украденных средств, которые также выплачивают жители нашей страны.

    «Для начала мы работаем над тем, чтобы хотя бы те проценты по миллиарду, которое правительство должно Нацбанку пересмотреть. Ведь миллиард был украден под гарантии кабинета министров, а процент кредита взятого у Национального Банка Молдовы составляет 5%. Но с экономической и юридической точек зрения – это очень серьезный вопрос, так как сумма огромная. Поэтому для начала мы над этим сейчас работаем», - заверил Михай Попшой.

    Обновлено ( 19.08.2019 14:01 )  