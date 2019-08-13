Юрий Мунтян: В местных выборах участвовать не будем

Партия коллективного действия «Гражданский конгресс» не будет участвовать в местных выборах, которые должны состояться 20 октября текущего года. Об этом заявил один из инициаторов создания «Гражданского конгресса» Юрий Мунтян в эфире программы «Главное».

Мунтян пояснил, что партия не хочет нарушать сложившееся во власти хрупкое равновесие.

"Мы ценим то хрупкое равновесие, которое сложилось, и мы поддерживаем эту коалицию, она бесконечно лучше того, что было. Поэтому чтобы не дестабилизировать ситуацию (а наше участие в местных выборах, поверьте, вполне может её дестабилизировать), мы приняли решение в них не участвовать. Мы готовимся к парламентским. Но я хочу обратиться к действующей власти. В ходе выборов мы выйдем с массой интересных инициатив, очень интересных, непростых. Мы очень надеемся, что они будут подхвачены. А если не будут подхвачены, то будем на них настаивать", - сообщил экс-депутат.

Он также прокомментировал вопрос ведущей относительно появившейся информации, что он будет баллотироваться в Кишиневе, как независимый кандидат. "Данная информация не соответствует действительности. У меня нет таких планов", - сказал Мунтян.