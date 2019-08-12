Андрей Нэстасе: Надеюсь, что когда-то мы вернем Плахотнюка домой в наручниках

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе попросил врио прокурора провести расследование в связи с письмом, направленным швейцарскими властями относительно информации об участии Влада Плахотнюка в схемах отмывания денег.

«Очень хорошо, что в итоге Генеральная прокуратура признала, что такое письмо есть, срок действия которого истек 21 июня. Я попросил врио генерального прокурора принять к сведению письмо, содержание которого я обнародовал на пресс-конференции. Я вручил ему это письмо, и я надеюсь, что врио генерального прокурора предпримет необходимые шаги, чтобы сотрудничать с международными правоохранительными и следственными органами, чтобы расследовать кражу миллиарда, российский ландромат не только на национальном, но и на международном уровне. Я надеюсь, что однажды, при поддержке наших партнеров из Европы, из США, мы вернем Плахотнюка домой в наручниках», - заявил Андрей Нэстасе для портала Unimedia.