Майа Санду: Основной проблемой юстиции является отсутствие независимой прокуратуры

Правительство на следующей неделе обсудит создание при премьер-министре Бюро по борьбе с коррупцией и реформе юстиции.

Об этом сообщила на брифинге глава кабинета министров Майя Санду в связи с решением Высшего совета прокуроров (ВСП) о проведении конкурса на должность генерального прокурора.

По словам премьер-министра, сегодняшнее решение ВСП, принятое вопреки инициативам и обращениям правительства по изменению процедуры отбора кандидата, противоречит ожиданиям граждан Молдовы.

"Они инициировали конкурс, несмотря на то, что существует законопроект, принятый в первом чтении, посредством которого меняется процедура выбора генпрокурора. Создается впечатление, что ВСП так и не понял, что времена, когда они могли назначать прокуроров по типу таких коррумпированных персонажей, как Харунжен, Попа или Бецишор, уже прошли. Этот совет уже не раз доказал, что считает себя превыше любых законов и национального интереса. Быть независимым учреждением - не означает действовать за пределами правил и интересов граждан", - подчеркнула она.

Премьер сказала, что "основной проблемой юстиции является отсутствие независимой прокуратуры, что с избытком доказывает сегодняшнее решение ВСП, которое говорит о том, что его члены продолжают работать на коррупционеров".

Майа Санду отметила, что в состав бюро войдут представители гражданского общества, международные эксперты и руководители всех государственных институтов, ответственных за правосудие и борьбу с коррупцией.

Санду добавила, что правительство несет ответственность перед гражданами, а судьи, прокуроры, руководство Национального органа по неподкупности и другие "издеваются над правосудием и препятствуют развитию Молдовы в других областях”. Граждане требуют результатов от правительства, поэтому оно сыграет важную роль в "очистке системы и отборе кандидатуры на пост генерального прокурора”.