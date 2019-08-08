Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Президент призвал ACUM к новому этапу, который сможет изменить современную историю Республики Молдова.

    08.08.2019 10:44 TVC21 Новости - Политика

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    Важно, чтобы администрация президента, парламент, правительство, депутаты из ПСРМ и «ACUM» осознавали, что у них есть исторический шанс изменить ситуацию к лучшему и запустить новый этап в современной истории Республики Молдова.

    Об этом президент Молдовы Игорь Додон написал на своей странице в соцсети.

    Глава государства отметил, что перед парламентским большинством – немало вызовов: 

    1. Это риски экономического и бюджетного характера (в первую очередь, энергетические), необходимость проведения истинных социальных и экономических реформ. Не будем забывать, что люди ждут более высокие зарплаты и пенсии, а предприниматели готовы открывать новые рабочие места и платить налоги, если в лице государственных органов у них будет последовательный и честный партнёр. После восстановления отношений с внешними финансовыми партнёрами (МВФ, Всемирный банк и так далее) важно не забывать о национальном интересе. Соглашения с этими учреждениями должны быть рассмотрены в качестве инструмента для повышения уровни жизни граждан, а не ради соглашений самих по себе. И если эти договоры не позволяют нам добиться этих целей, по ним нужно провести повторные переговоры и пересмотреть. 

    2. Реформы в области юстиции, прокуратуры и следственных органов. Уверен, что для продвижения этих реформ есть политическая воля, но мы должны быть предельно внимательными – не все служащие в этих областях являются скомпрометировавшими себя и непрофессиональными чиновниками, а переход этих ведомств под внешний контроль представляет огромный риск для нашего государства. 

    3. Местные выборы, намеченные на 20 октября, которые впервые за много лет должны пройти демократично и транспарентно, в атмосфере честной и профессиональной борьбы, без вмешательства геополитического фактора как главного элемента политической борьбы. 

    4. Освобождение из-под захвата государственных институтов, которые ещё находятся под контролем прежней власти, выявление и назначение на высокие государственные должности самых компетентных людей. Мы не должны переусердствовать в проведении конкурсов ради самих конкурсов. У нас есть хорошие, неподкупные, честные, профессиональные люди здесь, дома. Мы должны предоставить им возможность проявить себя в интересах нашей страны. 

    5. Продвижение взвешенной внешней политики. Все наши партнеры, как на Востоке, так и на Западе, важны и являются для нас стратегическими. Мы не должны отдавать кому-то приоритет или принижать роль другого. Напротив, мы должны внедрять и развивать все уже подписанные соглашения в интересах РМ. 

    Президент выразил надежду на то, что власть справится со всеми этими вызовами. 

    ⁃Политические риски существуют для каждого из нас, но я призываю всех представителей руководства страны быть в первую очередь государственными деятелями и только потом политиками. Как говорил Уинстон Черчилль: «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующее поколение», – написал Игорь Додон.

     