Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Валерий Поя: Не создавайте себе кумира, а Майя Санду ничего не понимает в экономике

    07.08.2019 12:32 TVC21 Новости - Политика

    Бывший полпред Республики Беларусь в Украине и Молдове, главный политический советник СНГ, в программе «Important» на телеканале «TVC21» заявил, что Республика Молдова оказалась в сегодняшней ситуации, когда народ не знает, что выбирать.

    «Сейчас во власти оказались две партии с разными политическими взглядами. Слушая интервью Майи Санду я задал вопрос о том какие отношения она готова выстраивать с Востоком и Западом. Она ответила, что готова поддерживать теплы отношение с Западом, но как говориться в русском языке «Не надо создавать себе кумира», -  заявил Валериу Поя.

    Он уверен в том, что нельзя наперед знать результат, к которому это все приведет. Он привел слова Воронина об отношении к МВФ и слова Санду о нем.

    «Как можно в первые дни руководством правительства говорить о том, что мы обо всем договорились о некоторых кредитах? Ведь МВФ – это международная финансовая организация, которая зарабатывает на своей деятельности по кредитованию. Майя Санду говорит красиво, но она ничего не понимает в экономике», - уверен доктор наук.

    Обновлено ( 08.08.2019 08:46 )  