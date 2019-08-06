Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Муравский о решении МВФ по разблокированию финансирования: Мы еще ничего не сделали, нам просто дали
    Бывший зампремьера заявил о том, что нынешнее правительство ставит неправильно себе в заслугу возобновление внешнего ...
    120
    Чобану: Молдавский народ не ожидает экономического чуда от нынешнего правительства
    Политолог уверен, что и большинство населения не ждет экономических успехов от новой власти. ...
    145
    Киртоакэ заявил об атаке на румынский язык в связи с возможной сменой названия праздника 31 августа
    Примэрия Кишинева может исключить из праздника языка синтагму «cea romana». ...
    133
    Муравский: Большинство членов комиссий я бы не взял даже в секретари
    Бывший вице-премьер Молдовы уверен, что назначения, проведенные новой властью говорят о незрелости их как политиков. ...
    130
    Суд Москвы обвинил Плахотнюка и Цуцу в убийстве и приговорил заочно к лишению свободы
    Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и негласного хозяина Молдовы Влада Плахотнюка. ...
    177
    Муравский: Сегодняшнее правительство занимается разрушением предыдущего
    Экономист, бывший вице-премьер правительства и министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Александр Муравский ...
    151
    Почему Плахотнюк и Шор свободно покинули Молдову?
    Владимир Плахотнюк и Илан Шор покинули нашу страну практически одновременно со сменной власти в Молдове. ...
    731
    Дьяков попросил о человеческом отношении к ДПМ
    Нынешний лидер демократов заявил о желании «человеческого отношения» к ДПМ и призвал правящий альянс к спокойствию. ...
    253
    Стало известно сколько получили депутаты молдавского парламента за лето
    Не все парламентарии получили оклад из-за отсутствия на работе. ...
    123
    Дьяков: Мы не были врагами с ПСРМ
    Председатель ДПМ Думитру Дьяков заявил о том, что несмотря на то, что Партия социалистов и Демократическая партия были ...
    150

    • Муравский о решении МВФ по разблокированию финансирования: Мы еще ничего не сделали, нам просто дали

    06.08.2019 16:56 TVC21 Новости - Политика

    muravschi3.jpg

    Бывший зампремьера заявил о том, что нынешнее правительство ставит неправильно себе в заслугу возобновление внешнего финансирования. Об этом он заявил в эфире программы «Главное» на «TVC21» с Лилией Бураковской.

    «Я бы немножко поправил. Не мы восстановили, а нам восстановили. Это разные вещи, потому что, если бы мы восстановили – это значит, что была какая-то программа, которую мы долго выполняли, за которую мы бились, и на за это выдали деньги», -  рассказал Муравский.

    Он также уверен, что деньги выделились в качестве аванса за лояльность той политике, которую проводит МВФ, за проевропейский курс Республики Молдова.

    «А сейчас нам в качестве аванса, кредита доверия, поддержки про-революционного, проевропейского формата дали, как дали предыдущим правительствам. Сразу, мы еще ничего не сделали существенного, нам просто дали», - подытожил экс-министр экономики.

    Обновлено ( 06.08.2019 16:59 )  