Муравский о решении МВФ по разблокированию финансирования: Мы еще ничего не сделали, нам просто дали

Бывший зампремьера заявил о том, что нынешнее правительство ставит неправильно себе в заслугу возобновление внешнего финансирования. Об этом он заявил в эфире программы «Главное» на «TVC21» с Лилией Бураковской.

«Я бы немножко поправил. Не мы восстановили, а нам восстановили. Это разные вещи, потому что, если бы мы восстановили – это значит, что была какая-то программа, которую мы долго выполняли, за которую мы бились, и на за это выдали деньги», - рассказал Муравский.

Он также уверен, что деньги выделились в качестве аванса за лояльность той политике, которую проводит МВФ, за проевропейский курс Республики Молдова.

«А сейчас нам в качестве аванса, кредита доверия, поддержки про-революционного, проевропейского формата дали, как дали предыдущим правительствам. Сразу, мы еще ничего не сделали существенного, нам просто дали», - подытожил экс-министр экономики.