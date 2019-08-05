Почему Плахотнюк и Шор свободно покинули Молдову?

Владимир Плахотнюк и Илан Шор покинули нашу страну практически одновременно со сменной власти в Молдове.

У всех граждан Молдовы возник закономерный вопрос: «А как удалось основным участникам «кражи века» столь свободно выехать с территории Республики Молдова?». Попробуем разобраться в этой ситуации исходя из предстоящих и следующих за этим событиях.

Для начала вспомним, что происходило в 2014 году, когда почти 2 миллиарда долларов были выведены из страны за два дня перед парламентскими выборами. Согласно отчету Kroll-2 по поводу расследования кражи пресловутого миллиарда Антикоррупционная прокуратура уточнила, что из банковской системы вывели 13,34 миллиарда леев или 600 миллионов долларов США. А 2,9 миллиардов — это общая сумма кредитов, предоставленных тремя банками компаниям группы Шора. Из этой суммы выведено 600 миллионов, а остальные деньги вернулись в банки для погашения кредитов. Прокуроры также расследуют то, как эти деньги вернулись — это дела, заведенные по фактам отмывания денег.

Эксперт организации WatchDog Валериу Паша в эфире «TVC21» заявил о том, что если все преступления против государства не будут обнародованы, то страна может впасть в состояние фашистской Германии 30-х годов.



«Никого не привлекли к ответственности, и как прямой результат этой безответственности вы получили этот режим, который только что ушел. Если не будет проведено честное расследование, если не будут все эти преступления против государственности представлены публике, то мы рискуем это повторить», - уверен Паша.

Председатель ХДНП (Христианско-демократической народной партии) Виктор Чобану также подтвердил эту версию и сказал, что необходимо «очиститься и пройти свой Нюрнберг» чтобы окончательно избавиться от наследия Плахотнюка.



Но так ли это на самом деле? Тот же отчет Kroll, который был опубликован новой властью, содержит несколько виновных в краже имен и фирм, которые были заретушированы. А значит и действующему правительству невыгодно разглашать истинных заказчиков и бенефициаров краж из банковской системы Молдовы. По словам арестованного Вячеслава Платона, большая часть денег переводилась на счета в оффшорные компании, часть тратилась на подкуп судей, прокуроров и депутатов парламента.

Но никто не задумывался о том, как существовала в то время так называемая оппозиция в лице ППДП Андрея Нэстасе, ПДС Майи Санду и ПСРМ неформально принадлежащая президенту республики Игорю Додону. Ведь, имея в своих руках всю полноту власти и деньги, Влад Плахотнюк мог зачистить их на этом поле и поменять на более лояльных «оппозиционеров». Но этого не произошло. Так называемый кукловод решил использовать своего вассала Ренато Усатого, чтобы снизить рейтинг социалистов.

«На сегодняшний момент очень многое говорит о том, что Ренато Усатый имел прямые отношения с Владом Плахотнюком. Есть эти 20 минут записи с советником Плахотнюка Адрианом Раду. Там все очевидно. Понятно, что человек предлагает свои услуги» – отметил Платон.

Он также добавил, что видел, как в феврале этого года «Усатый просто работал на Плахотнюка и мочил социалистов».

«Помните эти истории с пилотами? МИД и Канду клеймили социалистов с одной стороны, а этот (Ренато Усатый – прим. ред.) – с другой. Они работали в унисон. Демократам надо было опустить социалистов, и Усатый играл в этом непосредственную роль. У меня есть большие подозрения, что это были согласованные действия между Плахотнюком и Усатым» – добавил Платон.

После неудачи с планом «Усатый» Плахотнюк возможно прибег к тактике прямо подкупа. Иначе как объяснить голосование депутатов социалистов за смешанную систему выборов в парламент страны при власти олигарха, а после его отстранения за ее отмену? То же самое касается и Майи Санду, которая будучи в правительстве Филата, Лянкэ и Габурича министром просвещения, поддерживала решения выгодные Плахотнюку. А именно в это время и были совершены невероятные хищения в банковской сфере Молдовы, и она об этом не могла не знать. Почему же сейчас антикоррупционные органы не вызывают нынешнего премьер-министра на дачу показаний?

Более того, накануне заседания Высшего совета магистратуры новый министр юстиции Олеся Стамате от ППДП Нэстасе передала в соцсетях свое «послание с морей», в котором назвала ряд кандидатур, репутация которых вызывает у нее сомнение. Примечательно, что в составленный Стамате список кандидатур «с сомнительной репутацией» не вошли ставшие победителями конкурса судьи, известные своей преданностью Владу Плахотнюку. В то же время, Стамате настаивает на «сомнительной репутации» Домники Маноле и Татьяны Рэдукану, в последние годы активно выступающих против контроля Плахотнюка над юстицией. Олеся Стамати также является родственницей помощника Плахотнюка – Константина Ботнаря, известного в узких кругах как «Костя борсетка».

Валериу Паша уверен, что сама идея альянса между блоком ACUM и ПСРМ была очень нереальной. Но под воздействием внешних сил эти формирования пошли на компромисс. Так же сыграл фактор Плахотнюка, который дал шанс, ранее непримиримым политическим силам объединиться в борьбе против общего врага, который их контролировал.

Вывод напрашивается один – Майя Санду, Андрей Нэстасе и Игорь Додон были в одной связке с Владом Плахотнюком и его системой. Поэтому даже будучи уже у власти, они позволили беспрепятственно покинуть Молдову всем лицам, которые были задействованы в банковских махинациях, а также вывести их активы. А сегодня лишь стоит догадываться почему это было сделано. Либо новой власти был дан «откат» из ворованных у населения денег, либо была угроза разглашения причастности новой коалиции к пресловутой «краже века». И то, и другое не вызывает доверия и ставит в один ряд Плахотнюка с так называемыми борцами с ним.

Именно из-за страха обнародования компромата на лидеров новой власти, они и позволили комфортно бежать из Молдовы преступникам и вывести народные деньги из государства после 7 июня.

Но многое изменилось после бегства кукловода из Молдовы. Теперь всё зависит от решений нового альянса. Люди готовы простить прошлые ошибки нынешних властей, если Майя Санду, Андрей Нэстасе, Игорь Додон выступят единым фронтом против коррупции и того беззакония, которое творится в Молдове уже около 10 лет, и наши сограждане уверенно смогут возвращаться домой в родную страну, не боясь за свое будущее.

Александр Маликов