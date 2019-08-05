Дьяков попросил о человеческом отношении к ДПМ

Нынешний лидер демократов заявил о желании «человеческого отношения» к ДПМ и призвал правящий альянс к спокойствию.

Он объявил о готовности быть в оппозиции, так как не хочет конфликтов с новой властью.

«Вы сегодня правящее большинство. Никаких проблем. Мы готовы быть в оппозиции четыре года. Оппозиция также важна, как и правящая коалиция. Но давайте относиться немного почеловечней друг к другу, так как вся эта ненависть и заявления плохо влияют на окружающий мир», - заявил Думитру Дьяков.

При этом несмотря на бесчеловечное отношение ко многим осужденным и политических заключенных Демпартией, председатель ДПМ доказывал свою невиновность в этих преступлениях.

«Вы слышали, чтобы я так рассуждал? Сегодня открываются списки на кого открывать дело, и они еще ругали демпартию за то, что мы делали подобное», - утверждает лидер демократов.