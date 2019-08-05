Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Почему Плахотнюк и Шор свободно покинули Молдову?
    Владимир Плахотнюк и Илан Шор покинули нашу страну практически одновременно со сменной власти в Молдове. ...
    47
    Дьяков попросил о человеческом отношении к ДПМ
    Нынешний лидер демократов заявил о желании «человеческого отношения» к ДПМ и призвал правящий альянс к спокойствию. ...
    117
    Стало известно сколько получили депутаты молдавского парламента за лето
    Не все парламентарии получили оклад из-за отсутствия на работе. ...
    56
    Дьяков: Мы не были врагами с ПСРМ
    Председатель ДПМ Думитру Дьяков заявил о том, что несмотря на то, что Партия социалистов и Демократическая партия были ...
    98
    Дьяков: Есть люди, которых не надо было слушать
    Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков заявил, что сожалеет о некоторых партийных назначениях, ...
    120
    Демидецкий: Менять систему будут до парламентских выборов
    Корреспондент ТАСС в Молдове уверен, что смена власти в Молдове будет происходить не один год. ...
    479
    Почему новая власть не спешит расследовать преступления ДПМ?
      Средства массовой информации, социальные сети, все общественное пространство заполнено вопросами гражданских ...
    1385
    Смешанная система голосования была отменена
    Парламент проголосовал сегодня во втором чтении за поправки в Избирательный кодекс, которые предусматривают отмену ...
    328
    Майя Санду объявила о своем визите в Москву
    Премьер-министр Молдовы Майя Санду анонсировала свой официальный визит в Российскую Федерацию по приглашению своего ...
    301
    Илиан Кашу: Ренато Усатый отстранил от руководства всех вице-председателей «Нашей партии»
    Глава политического формирования сослался на решение национального совета партии. ...
    345

    • Дьяков попросил о человеческом отношении к ДПМ

    05.08.2019 10:39 TVC21 Новости - Политика

    Diakov.jpg

    Нынешний лидер демократов заявил о желании «человеческого отношения» к ДПМ и призвал правящий альянс к спокойствию.

     Он объявил о готовности быть в оппозиции, так как не хочет конфликтов с новой властью.

    «Вы сегодня правящее большинство. Никаких проблем. Мы готовы быть в оппозиции четыре года. Оппозиция также важна, как и правящая коалиция. Но давайте относиться немного почеловечней друг к другу, так как вся эта ненависть и заявления плохо влияют на окружающий мир», - заявил Думитру Дьяков.

    При этом несмотря на бесчеловечное отношение ко многим осужденным и политических заключенных Демпартией, председатель ДПМ доказывал свою невиновность в этих преступлениях.

    «Вы слышали, чтобы я так рассуждал? Сегодня открываются списки на кого открывать дело, и они еще ругали демпартию за то, что мы делали подобное», -  утверждает лидер демократов.

     