Демидецкий: Менять систему будут до парламентских выборов

Корреспондент ТАСС в Кишиневе уверен, что смена власти в Молдове будет происходить не один год.

Аналитик считает, что систему, выстроенную Плахотнюком не удастся развалить в одночасье. Об этом он заявил в эфире программы на телеканале «TVC21».

«Нынешняя правящая коалиция, а именно то что сплачивает их больше всего, это их общий враг, общая опасность», - заявил Демидецкий.

На вопрос ведущей Нины Димогло о том, что оппонент уже нейтрализован и отстранен от власти, политолог ответил, что не всё так просто.

«Этот процесс будет ещё очень долго. Может быть годы, вплоть до следующих парламентских выборов», - резюмировал аналитик.