Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Демидецкий: Менять систему будут до парламентских выборов

    02.08.2019 09:51 TVC21 Новости - Политика

    Корреспондент ТАСС в Кишиневе уверен, что смена власти в Молдове будет происходить не один год.

    Аналитик считает, что систему, выстроенную Плахотнюком не удастся развалить в одночасье. Об этом он заявил в эфире программы на телеканале «TVC21».

    «Нынешняя правящая коалиция, а именно то что сплачивает их больше всего, это их общий враг, общая опасность», - заявил Демидецкий.

    На вопрос ведущей Нины Димогло о том, что оппонент уже нейтрализован и отстранен от власти, политолог ответил, что не всё так просто.

    «Этот процесс будет ещё очень долго. Может быть годы, вплоть до следующих парламентских выборов», - резюмировал аналитик.

    Обновлено ( 02.08.2019 13:33 )  

       