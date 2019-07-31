Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Почему новая власть не спешит расследовать преступления ДПМ?

    31.07.2019 14:54 TVC21 Новости - Политика

     

    Средства массовой информации, социальные сети, все общественное пространство заполнено вопросами гражданских активистов, политических экспертов, журналистов, обычных граждан о том, почему новая власть в лице альянса АКУМ и ПСРМ не торопится расследовать преступления старой власти в лице ДПМ и привлекать виновных в совершении тех преступлений к ответственности.

     

    Такие вопросы каждый день задают и самые разные участники ток-шоу на нашем телеканале TVC21. Люди ждут реальных деолигархизации и демонтажа структур «захваченного государства», и выражают разочарование, когда их призывают «еще немного потерпеть». 

     

    Один из аргументов против «скорой расправы» над ДПМ заключается в том, что «мы же не такие, как они, мы не можем сами нарушать закон и действующие процедуры». Не надо нарушать закон и процедуры. Достаточно принять изменения в законодательство, которые позволили бы реализовать декларацию нового парламентского большинства о захваченном характере государства в годы правления ДПМ. Один из вариантов таких изменений в законодательстве предложил, выступая на TVC21, эксперт организации WatchDog Валериу Паша.

     

    «Нам нужны спецорганы, которые разберутся строго по закону с нарушением 2-й статьи Конституции об узурпации власти», - сказал Паша, и привел в качестве примеров должность спецпрокурора Роберта Мюллера в США и специальные трибуналы, которые применялись в других странах.

     

    «Декларация парламента о захваченном государстве должна привести к переходному правосудию, когда осуществится переход от тоталитарной системы, от тех, кто удерживает власть в такой системе, к независимому демократическому правосудию. Сегодняшние судьи и прокуроры должны осознать, что они должны уйти, но это должно происходить в рамках закона», - считает Паша.

     

    Почему же новые власти до сих пор не создали в Молдове, на законной основе, специальные органы, которые разобрались бы с теми, кто узурпировал власть и захватил судебную систему,  правоохранительные органы, ту же самую прокуратуру, политические партии, и вообще всю государственную власть? Непонятно.

     

    Ведь как говорил в передаче TVC21 «Главное» другой политический эксперт, Виктор Чобану: «Вся система юстиции прогнившая насквозь. Надо приходить с концептуальным подходом, надо менять все».

     

    Чобану привел и конкретные доказательства, подтверждающие, что на прошедших парламентских выборах половина депутатских мандатов ДПМ были сфальсифициованы. Опять же, возникает вопрос: почему новые власти не расследуют случаи фальсификации выборов, о которых говорят представители гражданского общества? Тоже непонятно.

     
    Обновлено ( 31.07.2019 15:07 )  

       