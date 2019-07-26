Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Валериу Паша: Нам нужны спецорганы, которые разберутся с узурпацией власти ДПМ

    26.07.2019 18:17 TVC21 Новости - Политика

    В Молдове должны быть созданы специальные органы, которые разберутся с узурапацией власти «организованной преступной группировкой» в лице ДПМ, считает эксперт WatchDog Валериу Паша.

     

    «В декларации парламента о захваченном характере государства выражено недоверие действующим органам юстиции. Нам нужны спецорганы, которые разберутся строго по закону с нарушением 2-й статьи Конституцции об узурпации власти», - сказал Паша, выступая в передаче «Главное» с Лилией Бураковский на TVC21.

     

    В качестве примеров таких органов он привел должность спецпрокурора Роберта Мюллера в США и специальные трибуналы.

     

    По оценке эксперта, ДПМ — это «организованная преступная группировка, которая захватила государственные институты, парламент, юстицию, прокуратуру». Так было, начиная с 2009 года, а неделя с 8 по 15 июня этого года была пиком, когда ДПМ удерживала силой госорганы, нарушая при этом Конституцию, и занималась, в основном, тем, что уничтожала улики.

     

    «Декларация парламента должна привести к переходному правосудию, когда осуществляется переход от тоталитарной системы, от тех, кто удерждивает власть в такой системе, к независимому демократическому правосудию. Сегодняшние судьи и прокуроры в своем большинстве должны осознать, что они должны уйти, но это должно происходить в рамках закона, и того, что называют социальным контрактом. Они должны понять, что пора прекращать служить политикам и брать взятки», - сказал Паша.

     

    По мнению политического эксперта Виктора Чобану, высказанному в этой же передаче: «Вся система юстиции прогнившая насквозь. Надо приходить с концептуальным подходом, надо менять все...  Это всего лишь тысяча людей, которых надо просто вывести за штат, провести аттестацию по тем делам, которые они вели, и по имущественному цензу. Не можешь доказать законное происхождение доходов — свободен. Из того, что останется, начинать создавать новую систему юстиции».

     

    Чобану призвал исключить верхушку ДПМ в центре и на местах из политики.

     

    «Такое никогда не должно повторяться, чтобы политическая система была захвачена одной-единственной такой мафиозной корпорацией. За это надо наказывать. Да, юристы говорят, что нет коллективной ответственности по таким делам, что есть индивидуальная. Пожалуйста, есть руководство предыдущее партии, г-н Филип подписывал очень легко за президента, ничего его не смущало, эти решения Конституционного суда абсолютно незаконные. Он во всем этом участвовал, все остальные вице-председатели из этого клана борсеточников... Говорят, там на местах все честные люди. Но тогда кто же примаров сажал, закрывал в подвалы и говорил «Я из центра приехал, ты сейчас в этой партии, а перейдешь в Демократическую»? Там хватает этой публики, полу- или околобандитской публики и на местах. Вот этих всех надо вообще исключать из политики».

     

       