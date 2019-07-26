Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Виктор Чобану: На прошедших Парламентских выборах, половина мандатов ДПМ были сфальсифицированы

    26.07.2019 18:00 TVC21 Новости - Политика

    На парламентских выборах в феврале правившая тогда Демократическая партия сфальсифицировала половину полученных ею депутатских мандатов. Об этом заявил политический эксперт Виктор Чобану в программе «Главное» на TVC21

    «Приблизительно половина мандатов у Демпартии были сфальсифициованы... Они эти выборы сфальсифицировали наполовину», - сказал он.

     

    Чобану с помощью статистических методов провел собственное исследование, которое показало резкие пиковые скачки явки избирателей в 9.30 и после 18.00 в день выборов, что косвенно свидетельствует о фальсификации голосования. Эти фальсификации могли бы быть доказаны документально наблюдателями на выборах, если бы были представленны протоколы голосования. Они бы сразу подтвердили бы нарушения, в частности, в таких округах, как Чимишлийский, Единецкий и ряд других, где результаты были явно натянуты в пользу ДПМ.

     

    «И ЦИК, самое главное, не должен был закрывать глаза на все эти безобразия, которые творились», - сказал Чобану. 

     

    Другой участник передачи, эксперт неправительственной организации WatchDog Валериу Паша, отметил, что нарушения на выборах со стороны власти стали возможны в том числе из-за того, что оппозиционные партии не справились с задачей подготовки наблюдателей и контроля за ходом голосования и подсчета голосов.

     

    «Были десятки случаев, когда членов избирательных комиссий заставляли подписывать пустые протоколы, в которые затем вносились нужные результаты. ЦИК до последнего не публиковал детальные результаты по одномандатным округам, что делало невозможным их проверку. Опубликовали отсканированные протоколы, которые сразу были переданые в Конституционный суд, который на второй день утвердил результаты выборов без обжалований. Дальше можно представлять какие угодно доказательства, но Констиутционный суд уже принял результаты по всем одномандатным  и по национальному округу», - сказал Паша.

     

    Чобану призвал ЦИК, состав которого был изменен уже после формирования новой власти, обеспечить корректное проведение местных выборов, назначенных на 20 октября. Для этого нужно, в частности, навести порядок в списках избирателей.

     

    «Национальное бюро статистики объявило, что в Молдове проживает 2,68 миллиона человек. Не может быть в списках избирателей более 3 миллионов граждан. Избирательные списки надо актуализировать». - сказал Чобану.

     
    Обновлено ( 26.07.2019 18:16 )  

       