Дмитрий Чубашенко: Люди будут выплачивать украденный миллиард

Дмитрий Чубашенко высказал свое мнение относительно обещаний новой власти по отмене закона о возвращении украденного миллиарда налогоплательщиками и реальной ситуации, происходящей в стране в эфире программы “ГЛАВНОЕ ”.

«Меня покоробило, почему обе партии властной коалиции, которые обещали отменить этот закон, о перекладывании этого долга, в миллиард, на плечи налогоплательщиков, они отказываются это делать – сказал Дмитрий Чубашенко. Для меня это объяснение понятное – им не разрешает это сделать Международный валютный фонд, потому что Международный валютный фонд сейчас обсуждает новую программу с Молдовой, и они обычно требуют от властей любой страны объяснить, откуда они возьмут деньги. Вот если вы хотите отменить этот закон о возврате миллиарда, на протяжении 25 лет по одному миллиарду леев в год из бюджета, то нужно закрывать этот долг, объясните, откуда вы эти деньги возьмете? Они не могут этого объяснить. Они не могу найти этот миллиард, чтобы отменить этот закон. Поэтому все налогоплательщики дальше будут выплачивать этот миллиард . То есть тут не нужно искать на зарубежных офшорах, на Каймановых островах, нужно здесь найти эти деньги» - заявил Дмитрий Чубашенко.