Додон: Чем дольше сформированная коалиция будет существовать, тем лучше для страны

Существование правящей коалиции ПСРМ-ACUM способно объединить молдавское общество, которое предыдущие годы являлось жертвой геополитических войн. Президент РМ Игорь Додон заявил, что в качестве главы государства сделает все возможное для того, чтобы правящая коалиция ПСРМ-ACUM успешно продержалась весь мандат.

«Главным катализатором, объединителем, может служить именно данная коалиция. Потому что в рамках коалиции представлена и одна часть общества, и другая. И вы видите, что люди дышат легче. Нет тех противоречий, когда одна сторона кричит «унионисты, румыны» и так далее. Нет и с другой стороны «русских танков». Если мы сможем удержать эту коалицию как можно дольше, я думаю, это будет хорошо для страны», - сказал президент.

Глава государства выделил три возможных варианта дальнейшего развития политических событий в Молдове.

«Есть много разных мнений. Первое, что она (коалиция, - прим.ред.) развалится после местных выборов: пройдут местные выборы, а потом досрочные будут. Я не верю в это.

Есть второй сценарий, что она продержится до президентских выборов. Что пройдут президентские выборы, а потом состоятся досрочные выборы. Я очень надеюсь, что этого тоже не будет.

Есть третий сценарий: мы пройдем и местные и президентские выборы и эта коалиция продержится весь мандат. Я в качестве президента сделаю все возможное, чтобы эта коалиция продержалась весь мандат, согласно Конституции», - заявил глава государства.