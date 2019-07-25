Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон: Чем дольше сформированная коалиция будет существовать, тем лучше для страны

    25.07.2019 09:40 TVC21 Новости - Политика

    Существование правящей коалиции ПСРМ-ACUM способно объединить молдавское общество, которое предыдущие годы являлось жертвой геополитических войн. Президент РМ  Игорь Додон заявил, что в качестве главы государства сделает все возможное для того, чтобы правящая коалиция ПСРМ-ACUM успешно продержалась весь мандат. 

    «Главным катализатором, объединителем, может служить именно данная коалиция. Потому что в рамках коалиции представлена и одна часть общества, и другая. И вы видите, что люди дышат легче. Нет тех противоречий, когда одна сторона кричит «унионисты, румыны» и так далее. Нет и с другой стороны «русских танков». Если мы сможем удержать эту коалицию как можно дольше, я думаю, это будет хорошо для страны», - сказал президент. 

    Глава государства выделил три возможных варианта дальнейшего развития политических событий в Молдове. 

    «Есть много разных мнений. Первое, что она (коалиция, - прим.ред.) развалится после местных выборов: пройдут местные выборы, а потом досрочные будут. Я не верю в это. 

    Есть второй сценарий, что она продержится до президентских выборов. Что пройдут президентские выборы, а потом состоятся досрочные выборы. Я очень надеюсь, что этого тоже не будет. 

    Есть третий сценарий: мы пройдем и местные и президентские выборы и эта коалиция продержится весь мандат. Я в качестве президента сделаю все возможное, чтобы эта коалиция продержалась весь мандат, согласно Конституции», - заявил глава государства. 

    Обновлено ( 25.07.2019 09:44 )  