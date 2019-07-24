Эксперты: Декларация о захваченном государстве пока что, юридических, практических применений – не имеет

Декларация парламента РМ о «захваченном государстве» должна иметь практические последствия. Такое мнение высказали в программе «ГЛАВНОЕ» политический аналитик Виктор Чобану и эксперт Сообщества watchdog.md Валерий Паша.

По их мнению, нынешняя власть не совсем понимает политическое и юридическое значение данной декларации. Так, Валерий Паша считает, что власть влатсь должна была ввести в Молдове временно пост спецпрокурора, а также Трибунала для расследования дела об узурпации власти в период с 7 апреля 2009 года.

«Если брать по существу, - вот это политическое заявление парламента… Декларация о захваченном государстве. Пока что, юридических, практических применений – не имеет. Парламент, парламентское большинство, должно – либо, в очень ускоренных темпах, сделать, что-то – чтобы на практике это начали чувствовать, - что с этим делать. Либо, - отменять! Потому что – вот – то, что сейчас происходит, - это, фактически, дискредитация самого концепта. Как это делается? Есть заявление об узурпации власти, о нарушении второй статьи Конституции, которое карается пятнадцатью годами тюрьмы. Это считается, и в Конституции это прописано, - тягчайшим преступлением в Молдове. Соответственно, учитывая характер прокуратуры… То что нам нужно сейчас, - это, по факту, - спецпрокурор. По той – же модели Роберта Мюллера, в США. И специальный трибунал. Это не должны быть какие-то революционные трибуналы, но… В этой Декларации четко написано, что: «…мы политики, получив мандат от граждан, не верим в независимость и неподкупность судов и прокуратуры. Нам нужны специальные органы, которые именно с этим разберутся». От «А» до «Я»!», - говорит эксперт.

Виктор Чобану высказал мнение, что если в ближайшее время власти не воспользуются правами, которые даёт эта декларация, то её надо будет аннулировать, чтобы не дискредитировать. Кроме того, политический комментатор предлагает провести переаттестацию всех работников сектора юстиции.

«Я не хочу быть адвокатом дьявола! Пусть даже, это выглядит, что я, - чрезвычайно радикален, но я считаю, что всей системе юстиции нужна встряска. Встряска – это означает, не «аж 400» и «аж 600», а это просто тысяча людей, которых просто, нужно вывести, к чертовой матери, за штат, провести, опять аттестацию, - по тем делам, которые они принимали… - вот попадал ты, принимал заведомо ложные… И, по имущественному цензу, кстати! Я бы провел. Это очень легко! Слава Богу, сейчас… у нас журналисты, уже могут это показать! Вот ваши доходы – вот, ваши расходы! Можете доказать их законное происхождение? Если не можете – свободны! И, вот – то, что останется, - из этого начинать новую судебную, - новую прокурорскую систему», - заявил Чобану.

Эксперты сошлись во мнении, что власти не удалось провести деполитизацию Центральной избирательной комиссии, о которой говорилось ранее. Подтверждением этому стали назначения по партийному принципу новых членов ЦИК. В то же время Валерий Паша подчеркнул что по его мнению в Центральной избирательной комиссии нет большинства голосов ни у кого, потому что, хотя парламентское большинство имеет несколько представителей, Партия социалистов и Блок ACUM являются избирательными конкурентами.

В этой связи, важным этапом проверки коалиции Валерий Паша считает местные выборы, которые должны состояться 20 октября 2019 года. Эксперт WatchDog говорит об их значимости и с политической и символической точек зрения.

„Каждая из этих партий очень заинтересована в том, чтобы набрать как можно больше голосов, особенно в стратегических местах – в городах. Главными будут муниципий Кишинев и Бэлць. От того, как они проведут предвыборные кампании и какой получат результат зависит, в том числе, и будущее коалиции”, - заявил Паша.

Политический комментатор Виктор Чобану говорит, что хотел бы, чтобы следующие местные выборы прошли правильно, и это должно быть поставлено в задачу Центральной избирательной комиссии, даже если она политизирована. По его мнению, в ЦИК в настоящее время существует некоторый баланс сил, который не позволяет ей функционировать так, как раньше, в пользу одного политического актера.

По его мнению, местные выборы являются еще одним испытанием для нынешнего парламентского большинства. „Я думаю, что у ACUM и ПСРМ есть пока все основания для взаимопонимания, так как шок, которого все пережили, страх, существовавший в период формирования коалиции, эти формирования очень хорошо помнят, даже на физическом уровне, поэтому они будут пока держаться вместе”, - сказал Виктор Чобану.

В контексте местных выборов, Виктор Чобану подчеркнул особую роль списков избирателей, которые надо привести в порядок, учитывая данные Национального бюро статистики о населении.

«Еще одна задача, быть может, я уже всем с этим надоел, но, - наведите порядок в списках. Ради Бога! Уже, Национальное бюро статистики сказало - 2,68 миллионов населения! Не может быть в списках трех миллионов двухсот тысяч! Ни два миллиона, восемьсот, по остальным спискам! … Надо актуализировать все данные. В том числе – избирательные списки. Я думаю, они могут обратиться, каким-то образом и к партиям и к примарам, чтобы все вместе были заинтересованы. И просто навести порядок! Элементарный. Вот по примариям… Есть политические конкуренты. Есть примары. Примары, могут реальный список выставить, и не рассказывать нам непонятные вещи», - сказал политический аналитик.

Отвечая на вопрос ведущей об исследовании, проведенном Сообществом watchdog.md по фальсификации парламентских выборов, Виктор Чобану заявил, что демократы получили путём фальсификаций около половины мандатов. :

«Фальсификация началась еще на этапе нарезки округов, которая была несправедливой, непрозрачной и происходила по разным принципам для разных географических зон, муниципальных и административно-территориальных образований. Кроме того, то что происходило в день выборов, можно считать фальсификациями построенными по самым современным и разнообразным схемам, которые требуют длительной заблаговременной подготовки. Я настаиваю, что ДПМ и ее представители на местах действовали предельно жестко и агрессивно. Даже в случае с партией Шора. ДПМ одновременно «помогала» Шору пройти в парламент и ограничивала его результат в мажоритарных округах. Мы просчитали математически, что объем фальсификаций со стороны ДПМ можно оценить в 140-150 тысяч голосов. Это принесло ДПМ от 15 до 18 дополнительных мандатов из 31. Таким образом, результаты ДПМ были сфальсифицированы более чем в 2 раза», - сообщил политический аналитик.

Отвечая на вопрос о возможности реформировать Демократическую партию, Валерий Паша что грядущие местные выборы станут политическим провалом Демпартии.

«Политически и символически, следующие местные выборы – очень важны! Это будет тотальный провал Демократической партии, … они седьмого, а я бы предложил им – третьего сентября, собрать Конгресс, и каждый день у них будет – снова третье сентября. А лучше – восьмое июня! Чтобы они опомнились, и вспомнили, - то, что они сделали, и – что их привело к тому, - где они находятся сейчас!», - сказал Паша.