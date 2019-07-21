Майя Санду : Я, Нэстасе, Гречаный и Додон стараемся сохранить политическое партнерство

Лидеры правящих партий собираются в каждый понедельник для обсуждения повестки дня парламента. Майя Санду говорит, что Андрей Нэстасе, Зинаида Гречаный и Игорь Додон находятся в политическом партнерстве и пытаются его сохранить.

"У нас серьезные, насыщенные переговоры, как мы и договаривались в соглашении об этом политическом партнерстве. У нас есть правительственная программа, за которую проголосовали все, и мы обсуждаем ее", - сказала премьер-министр Майя Санду в интервью Light Emission, передает unimedia.info

На вопрос, простит ли она Игоря Додона за политический саботаж, Майя Санду ответила, что не имеет значения, что лично она чувствует.

"Важно, что хорошего мы можем сделать для страны. С момента, когда ПСРМ проголосовала за то, что хорошо для страны, с того момента, как они проголосовали за правительство, которое я считаю хорошим, потому что я им руковожу, за программу, которую я считаю подходящей для ситуации в РМ, до тех пор, пока эти обязательства выполняются, не имеет значения, что лично я чувствую. Важно то, что мы делаем для страны. Я не вступила в политическую должность, занимаемую сейчас для моего личного комфорта. У меня нет внутренней борьбы, пока я могу делать то, во что верю, и пока считаю, что мои коллеги правы", - заключила Майя Санду..