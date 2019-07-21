Александр Слусарь: Андрей Нэстасе должен быть кандидатом блока ACUM на пост примара Кишинева

Министр МВД Андрей Нэстасе должен быть кандидатом блока ACUM на выборах примара Кишинева, которые состоятся в октябре. Об этом заявил вице-председатель парламента Александру Слусарь в эфире программы «ГЛАВНОЕ».

«У Андрея Нэстасе есть моральное право перед жителями Кишинева, поэтому он должен пойти на выборы кандидатом от блока АКУМ. Это мое личное мнение, но я знаю, что члены ППДП его разделяют. Надеемся, что и наши партнеры по блоку ПДС поддержат кандидатуру Андрея Нэстасе», -сказал Слусарь.

Вице-спикер парламента отметил, что именно у Нэстасе больше всего шансов выиграть на выборах.

Андрей Нэстасе выиграл выборы примара Кишинева летом 2018 года, однако результаты голосования были аннулированы неоднозначным решением суда.