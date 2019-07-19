Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павел Филип: Вопрос предпринимательского патента носит политический характер

    19.07.2019 16:34 TVC21 Новости - Политика

     

    Вопрос продления срока действия предпринимательского патента носит исключительно политический характер - считает депутат ДПМ, бывший премьер-министр Павел Филип.

    Филип заявил, что по результатам переговоров с представителями обладателей патентов была разработана альтернатива в виде индивидуального предпринимательства. 

    "Расходы на индивидуальную деятельность ниже, чем с предпринимательским патентом. Нужно признать, то это политическая тема. Каждый раз во время избирательной кампании она обсуждалась", - напомнил Филип.

    По его словам, в 2022 г., когда должны состояться очередные парламентские выборы, парламент может опять столкнуться с протесами по поводу патентов.

    Бывший премьер упрекнул парламентское большинство в двойных стандартах, поскольку оно отменило положения о работе магазинов duty free на приднестровской границе из-за контрабанды, а патенты, которые способствуют нелегальной торговле, - продлевает.

    Напомним, что Парламент принял в первом чтении законопроект о продлении срока действия предпринимательского патента до 31 декабря 2022 г.

    Обновлено ( 19.07.2019 16:49 )  