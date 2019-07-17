Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Жиздан: Я хочу попробовать свои силы в оппозиции

    17.07.2019 17:14 TVC21 Новости - Политика

    Депутат-демократ Александр Жиздан говорит, что решил попробовать свои силы в оппозиции, и не принял окончательного решения останется ли он в ДПМ или станет в будущем частью команды другой политической партии. Заявление было сделано в эфире программы «Important».  

    «Я пришел в Демократическую партию так, как я пришел. Я хочу попробовать свои силы в оппозиции. Посмотрим. Я не думаю о других политических партиях сейчас, даже если их не так и много. Это мой первый политический опыт. Есть люди, которые просыпаются и засыпают с идеей получить должность. Я не гонюсь за должностями, я не мечтал стать членом какой-либо партии», - сказал Александр Жиздан.

    В данном контексте, отвечая на вопрос поддержит ли он бывшего заместителя главы ГИП Георге Кавкалюка, который заявил о намерении создать свою партию, Жиздан ответил: «Это решение г-на Кавкалюка. Посмотрим, к чему придет эта партия».

     