Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Серафим Урекян прокомментировал обвинения Филата: Глупости и выдумки

    16.07.2019 09:37 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Серафим Урекян, бывший лидер Альянса Moldova Noastra, отреагировал на заявления Влада Филата о том, что должность генерального прокурора в 2009 году была продана за сумму в два миллиона евро.

    «Это глупости, выдумки, но я хотя бы узнал, кто их распространяет. Филат. Мне его жаль. Где сейчас Платон и другой дегенерат (Унтилэ)? Я еще вернусь к этому вопросу и расскажу больше», - сказал Урекян для ziarulnational.md

    По словам Филата, избранный тогда генеральный прокурор Валериу Зубко был «кандидатом Плахотнюка», хотя было сказано, что эта кандидатура выдвинута Серафимом Урекяном.

    «В 2009 году, когда мы пытались создать Альянс за европейскую интеграцию, ко мне домой приходили Унтилэ с Платоном. Первый позвонил мне, они пришли после 23:00. Они прямо заявили, что было решено продать должность генерального прокурора за 2 миллиона евро, что генеральный прокурор будет со стороны Урекяна, но что фактически он человек Плахотнюка, речь шла о Зубко. После встречи с ними у меня была встреча с американским послом, он сказал мне - то, что происходит очень опасно, но что решение за нами», - добавил Влад Филат.

     