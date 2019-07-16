Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый: Плахотнюк пытался вывести 10 млн евро наличными через Agroindbank

    16.07.2019 09:34 TVC21 Новости - Политика

     

    Фото: TVC21

    Плахотнюк пытался вывести 10 млн евро из Молдовы накануне отъезда через Agroindbank, но банк сообщил в Национальный антикоррупционный центр и отказался проводить транзакцию.

    Об этом сообщил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый в рамках программы "Политика с Натальей Морарь" на канале TV8.

    "В ДПМ ждали финальную позицию США, но уже начали зачищать информацию. Было собрано наличными 10 млн евро. То, что по кабинетам, по сумкам валялось. Эти 10 млн евро он (Плахотнюк) отправил в один из молдавских банков - Agroindbank.

    Вокруг банка было много историй, я ранее об этом говорил, что готовили схему. Когда отобрали акции у Платона, то этот банк каким-то образом решили забрать себе. Не получилось забрать себе, отдали своему человеку...

    И тут Agroindbank отказывается перечислять за рубеж 10 млн евро, которые привезли наличными то ли в тот день, когда Плахотнюк уезжал из страны, то ли за день до этого. Agroindbank связался с Центром по борьбе с коррупцией! У нас миллиарды проводили, с Ландромата и т.д. и никто не блокировал. А тут деньги лично принадлежащие Плахотнюку... Банк сообщил, а НАЦ и заблокировал транзакцию", - рассказал Усатый.

     