Дорин Киртоакэ намерен участвовать во всех предвыборных гонках, которые пройдут в Молдове в ближайшее время

Фото: TVC21

Отныне я буду выдвигать свою кандидатуру везде - и на парламентских выборах в избирательных округа, и в примэрию Кишинева, и на президентские - везде! Я принял такое решение из-за того, что намерен раскрыть всю правду о краже миллиарда и поставил себе цель - заставить социалистов покинуть правительство, заявил Киртоакэ.

Мы вступаем в открытую прямую борьбу со всеми, кто хочет стать соучастником кражи миллиарда. ПСРМ должна покинуть правительство, как произошло с ДПМ, - добавил Киртоакэ.