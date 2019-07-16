Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дорин Киртоакэ намерен участвовать во всех предвыборных гонках, которые пройдут в Молдове в ближайшее время

    16.07.2019 01:05 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Отныне я буду выдвигать свою кандидатуру везде - и на парламентских выборах в избирательных округа, и в примэрию Кишинева, и на президентские - везде! Я принял такое решение из-за того, что намерен раскрыть всю правду о краже миллиарда и поставил себе цель - заставить социалистов покинуть правительство, заявил Киртоакэ. 

    Мы вступаем в открытую прямую борьбу со всеми, кто хочет стать соучастником кражи миллиарда. ПСРМ должна покинуть правительство, как произошло с ДПМ, - добавил Киртоакэ.

     

     