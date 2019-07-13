Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Дьяков: Я думаю, что Влад Плахотнюк не вернется в ДПМ

    13.07.2019 11:45 TVC21 Новости - Политика

    Почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков считает, что бывший лидер партии Влад Плахотнюк не вернется в команду демократов.

    Об этом он заявил, принимая участие в программе "Пятница с Анатолием Голя" на канале РТР Молдова. «Я думаю, что Влад Плахотнюк не вернется в ДПМ. Пусть будет здоров, дай Бог ему здоровья вернуться в Республику Молдова, но в ДПМ он не вернется», - сказал Дмитрий Дьяков.

    Он также рассказал, что демократы ещё не определились, кто станет новым партийным лидером.

    «Есть группа из 15 человек в партии, которая обсуждает ситуацию в стране, как пройдет конгресс и что будет дальше. Я предупредил, что не собираюсь выдвигать свою кандидатуру. Я буду только активно участвовать в создании новой элиты ДПМ», - сказал Дьяков.

     