Владислав Кульминский потребовал отозвать посла Молдовы в Австрии и ОБСЕ Осипова

Владислав Кульминский, советник премьер-министра по внешней политике, считает, что посол Республики Молдова в Австрии и ОБСЕ Виктор Осипов должен быть отозван.

По словам Кульминского, он сыграл важную роль в содействии контрабанде сигарет через приднестровский регион посредством магазинов беспошлинной торговли, передает tv8.md

«В 2014 году через приднестровский регион прошло 10 миллиардов сигарет. В 2015 году, всего через две недели после того, как Украина запретила вывоз сигарет через Приднестровье, Шор через нескольких членов парламента внес изменения в законодательство, которые позволили незаконный вывоз сигарет через магазины беспошлинной торговли на приднестровском участке границы Молдовы и Украины. Посредством этой более сложной схемы ежегодная контрабанда сигарет достигла примерно 5 миллиардов единиц в год. Контрабанда значительно усилилась в 2019 году. В мае почти миллиард сигарет прошел через эту схему, созданную и контролируемую властями Республики Молдова», - прокомментировал Кульмински.

По мнению советника, для пресечения этой деятельности по контрабанде власти должны предпринять ряд шагов:

1) магазины беспошлинной торговли и возможность осуществлять беспошлинную торговлю сигарет через Приднестровье должны быть отменены, т.е. необходимо вернуться к ситуации до законодательных изменений, введенных в 2015 году. Попытка обложить налогом потоки сигарет через Приднестровье не является решением, потому что будет продолжаться контрабанда, а также участие молдавских властей в этих схемах. На законодательном уровне эти потоки должны быть объявлены незаконными, то есть прекращены;

2) серьезное обсуждение совместного контроля на молдавско-украинской границе, в том числе на приднестровском участке. Необходимо создать 8 общих таможенных пунктов, в том числе еще 2 на приднестровском сегменте;

3) мандат Европейской мониторинговой миссии EUBAM должен быть продлен;

4) те, кто создал схемы контрабанды и продвигал их через парламент, должны быть привлечены к ответственности;

5) следует отозвать посла Республики Молдова в Австрии и ОБСЕ, сыгравшего важную роль в этом процессе, он не должен занимать эту должность.