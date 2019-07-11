Влад Филат отрицает свою причастность к продвижению Илана Шора по карьерной лестнице

В публикации на своей странице в ФБ Влад Филат опроверг обвинения в свой адрес, согласно которым он якобы помог Илану Шору попасть в совет директоров Banca de economii, а затем и возглавить учреждение. В качестве доказательства он предоставил несколько отсканированных документов, из которых видно, кто именно проголосовал за принятие Шора в совет директоров, а затем и за его назначение на пост главы совета Banca de economii.

- Учитывая, что долгое время муссировалась тема, что в мою бытность на должности премьер-министра и главы правительства, посодействовал назначению Шора на должность директора Banca de economii, думаю, нижеследующие документы внесут ясность. В них предельно ясно кто и каким образом назначил Шора в совет директоров ВЕМ, а в последствии и на должность главы совета директоров. Проанализируйте состав совета директоров, меня можно обвинить разве что в содействии назначения Калмыка. Не менее важно отметить дату принятия этих решений – это 29-30 апреля. Кто в тот момент был премьер-министром, кто возглавлял Нацбанк? Для тех, кто пытается очернить меня, уточню, что я имел честь возглавлять правительство с 25 сентября 2009 года по 22 апреля 2013 года. Поэтому, давайте будем объективными – именно начиная с того решения начался беспредел в Конституционном суде, который позднее принял решения об отстранении президента и досрочных выборах, 07-09 июня 2019 года. Даже Венецианская Комиссия высказалась по поводу того, что решение КС о моем отстранении от 22 апреля 2013 года было незаконным, и преследовало политическую цель. Но давайте вернемся к нашей теме. Кто и когда назначил членом совета директоров ВЕМ и ео главой – видно из документов. Но я хочу уточнить еще одну деталь. Некоторые утверждают, что я повлиял на Лянкэ в пользу Шора. Хочу отметить – уже ни для кого не секрет, какие отношения связывают Шора И Лянкэ, там даже не потребовалось чье-либо внимание, если нужны доказательства по этому поводу – я предоставлю! И на эту же тему я представлю фрагмент показаний В. Барбэнягрэ из «моего дела», в котором тот говорит ясно и прямым текстом, что дополнительная эмиссия акций ВЕМ, позволившая произвести все эти шаги, была утверждена Юрием Лянкэ, В. Лазар и Нацбанком. На этом пока все, - написал Влад Фидлат.