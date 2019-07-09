Дмитрий Чубашенко: АЛЬЯНС ACUM-ПСРМ: МЕСЯЦ ПЕРВЫЙ

Исполнился месяц с момента, когда общими усилиями западных и восточных «партнеров по развитию», был сформирован альянс ACUM-ПСРМ. Любую власть не принято критиковать первые 100 дней правления. Критиковать не будем и мы, просто констатируем некоторые моменты и попытаемся понять, как могут развиваться события дальше.

Первая очевидная вещь, с которой кажется, согласны все, заключается в том, что ACUM-ПСРМ — альянс неестественный и оппортунистический, сформированный вопреки изначальной воле его участников под решающим воздействием внешних факторов. Поначалу единственной объявленной целью этого альянса было избавление Молдовы от режима Плахотнюка и создание условий для проведения честных и справедливых досрочных выборов. От самого Плахотнюка и его ближайшего окружения, вроде бы избавились, но демонтаж режима в смысле замены его на нормальные, функциональные институты правового государства, пока не начался. Тему досрочных выборов быстро забыли, зато начали продвигать (в основном, этим занимается президент Игорь Додон) идею о максимально возможном существовании альянса ACUM-ПСРМ.

Притирка новых политических партнеров проходит с трудом. Если представить их бегунами, то еще месяц назад, ругаясь и показывая друг другу оттопыренный средний палец, они бежали по дорожкам стадиона в противоположных направлениях, а сам стадион принадлежал Плахотнюку, который устанавливалсвои собственные правила соревнований и выступал в роли арбитра. В этой ситуации, кто бы и как и куда ни бежал, пусть даже с надписью «ПЛХ ПНХ» на майках, соревнования все равно выигрывал он. Неожиданно, на стадион прибыли серьезные люди из авторитетных закордонных спортивных федераций и объявили местным болельщикам, что такой молдавский «спорт» всем надоел даже там, и что теперь соревнования будут проходить по-другому, по-честному. Хозяин стадиона, он же владелец команд, торговец спортсменами, судья, инспектор и владелец собственного тотализатора Плахотнюк, по требованию непреодолимых внешних сил испарился в неизвестном направлении. Бегавшим в противоположные стороны акумовцам и социалистам сказали: «Fără frică! Теперь уже не бойтесь, мы вас освободили от злодея, возьмитесь за руки друзья, и впредь бегите вместе в общедемократическом и общечеловеческом направлении». И вот они побежали...

Второе общее наблюдение, с которым тоже мало кто поспорит, заключается в том, что фаворитом новой гонки со старта стала лидер партии PAS, премьер-министр Майя Санду. Сегодня именно она - политик N1 в Молдове. Не президент Игорь Додон, не спикер парламента и лидер ПСРМ Зинаида Гречаная, не лидер платформы DA, вице-премьер и глава МВД Андрей Нэстасе, а Майя Санду - главный ньюсмейкер, который уверенно и методично подминает под себя основные рычаги влияния в государстве и его внешнеполитические связи. Платформа DA стала младшим партнером PAS в ACUM, а ПСРМ - младшим партнером самого ACUM. За месяц Санду побывала с визитами в Бухаресте и Брюссселе, ее пригласили посетить Киев и Берлин. А сама Додон, пытающийся найти себе применение, вынужден пиариться на спасении оленят в своей лесной резиденции.

В стремлении поладить с новым политическим партнером, боясь не оскорбить его либеральные, проевропейские, а местами евроатлантические и унионистские ценности, социалисты отказались от собственных важнейших принципов, которые и сегодня можно найти в тексте действующей программы ПСРМ, которые продвигались этой партией в последние годы, благодаря чему она обрела свою идентичность и получала столь высокие результаты на выборах.

ПСРМ уже:

не добивается отмены Соглашения об ассоциации с ЕС;

не выступает за евразийскую интеграцию, заменив этот свой программный тезис теорией «Молдова — мост между Востоком и Западом»;

не настаивает на федерализации Молдовы как способе решения приднестровской проблемы;

отказалась от смешанной системы парламентских выборов;

не требует отмены закона «О равенстве шансов», не настаивает на запрете пропаганды гомосексуализма;

не требует ввести в школьные программы предмет «История Молдовы».

ПСРМ уже не настаивает на закрытии Офиса НАТО в Молдове, не выступает против участия молдавских военных в учениях под эгидой НАТО. Новый министр обороны Павел Войку, включенный в состав правительства Санду по квоте ПСРМ, на встрече с группой экспертов НАТО, ответственных за программу DCBI («Инициатива по строительству обороны») для Молдовы, высоко оценил вклад НАТО в разработку и принятие стратегических документов по обороне и безопасности Молдовы, и заявил, что рассчитывает на дальшейшую помощь НАТО в реформировании сектора обороны и безопасности. Напомним, что в прошлом году парламент и правительство приняли два документа, разработанные экспертами из Румынии, которая выступает куратором Молдовы со стороны НАТО — Национальную стратегию обороны и Военную стратегию. В этих документах из 10 главных угроз и рисков для Молдовы первые пять самых опасных исходят от России и Приднестровья. Соответственно, под противодействие им должны быть «заточены» вооруженные силы и система безопасности. Раньше социалисты выступали против такого подхода, сейчас министр обороны от ПСРМ такое сотрудничество с НАТО приветствует и призывает Североатлантический альянс продолжить реализацию откровенно антироссийской DCBI. ПСРМ уже не считает это, как раньше, попранием нейтралитета Молдовы.

Если ПСРМ в угоду ACUM отказалась от важнейших пунктов своей программы, то ACUM не отказалась ни от одного из своих программных тезисов. Поначалу все порадовались было тому, что альянс ACUM-ПСРМ отказался от геополитики, но это продолжалось ровно до опубликования программы нового правительства. Этот документ насквозь пропитан геополитикой. Может, ПСРМ и отказалась от своих евразийских идей, но ACUM от европейской интеграции не отреклась. В программе правительства четко сказано, что кабинет Санду возобновит курс на евроинтеграцию. Члены правительства объявляют своей настольной книгой и руководством к действию Соглашение об ассоциации с ЕС. При этом Санду публично называет своих партнеров-социалистов «препятствием» на пути в ЕС и высказывает надежду на то, что этот партнер-препятствие образумится и тоже вступит на «путь истинный», то есть на столбовую дорогу евроинтеграции.

Тут логично перейти к третьему наблюдению, навеянному первым месяцем существования альянса ACUM-ПСРМ, и связанному с внешними силами, выступившими в роли повивальной бабки этого альянса.

«Свержение» режима Плахотнюка стало результатом договоренности между ведущими партнерами Молдовы - Российской Федерацией, Соединенными Штатами и Европейским Союзом - при том, что сами они, по общепризнанному мнению, остаются в экзистенциальном геополитическом противостоянии друг с другом. Такие разные участники такого неожиданного альянса ACUM-ПСРМ в самом Кишиневе стали лишь исполнителями этой договоренности.

Формальным мотивом внешних партнеров была забота о судьбах хрупкой молдавской демократии, мол, Плахотнюк, злой хозяин несчастного захваченного государства под названием Республика Молдова, всех достал, и пора было с ним кончать. Реальные мотивы внешних партнеров мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Остается лишь гадать, зачем все они ни с того, ни с сего, после 10 лет заигрывания, поддержки и использования Плахотнюка вдруг согласились освободить от него Молдову.

Самую большую неприязнь к Плахотнюку, хоть он и является гражданином России, а может быть, именно поэтому, испытывала Москва. Уничтожение Плахотнюка выглядело, как идея-фикс некоторых представителей России, хотя олигарх вполне благосклонно относился к Додону, которому были созданы комфортные, даже тепличные условия для исполнения роли «пророссийской» компоненты режима Плахотнюка. Неприязнь Москвы к Плахотнюку дошла до того, что Додона, который до последнего пытался вырулить на досрочные выборы, просто поломали через колено, и он, вместе с ПСРМ, вынужден был пойти на роль младшего партнера Санду с единственной целью - уничтожение Плахотнюка.

Додон был бесполномочным при режиме Плахотнюка, но тот режим его не трогал, позволяя изображать из себя президента в отведенном ему вольере. В альянсе ACUM-ПСРМ позиции Додона резко ослабели. Додон - самое слабое звено новой конструкции, потому что он перешел к ней от старого устройства. Был тандем Плахотнюк-Додон, о котором постоянно и ругательски говорили лидеры ACUM. Сейчас образовался бином Санду-Додон, в котором первая считает второго временным попутчиком и препятствием на пути европейской интеграции. В новом альянсе Додона будут терпеть до тех пор, пока он будет вносить свой вклад в зачистку Молдовы от старого режима. После того, как разберутся с основным «блюдом» в лице Плахотнюка, на десерт закусят Додоном.

Президентские выборы 2016 года Додон, имея двойную поддержку и Плахотнюка, и России, выиграл у Санду с очень небольшим перевесом, всего в четыре процента голосов. Плахотнюк из покровителя Додона превратился в его злейшего личного врага. Открыто козырять, как раньше, поддержкой России, даже если она сохраняется, уже нельзя. Рассчитывать на второй президентский срок Додон не может, даже если будут сохранены прямые всенародные выборы главы государства. Если же новый Конституционный суд вернет избрание президента в парламенте, Додон останется совсем не у дел. Избраться президентом в парламенте у него шансов нет, да и зачем? И так был бесполномочным и церемониальным, а избравшись в парламенте, станет декоративным в квадрате. Вернуться на должность председателя ПСРМ? А Гречаная согласится подвинуться назад? Пойти в премьеры? Но для этого надо получить большинство в парламенте, что для ПСРМ нереально. Рассчитывать на «алаверды» от ACUM – мы вам обеспечили миноритарное правительство в 2019 году, а теперь вы дайте и нам порулить правительством — наивно. Если внешние партнеры ПСРМ заставили ее поддержать правительство ACUM, то внешние партнеры ACUM никогда не заставят его поддержать правительство ПСРМ.

Какими бы ни были реальные мотивы России, в истории с освобожденим Молдовы от захватчика-олигарха она выступила в авангарде международной коалиции сил добра и открыто приветствовала отъезд «преступника Плахотнюка» за границу. Румыния поддерживала Плахотнюка до последнего — в румынской прессе и экспертном сообществе распространено мнение, что он был агентом спецслужб и доверенным лицом многих влиятельных политиков соседней страны. ЕС, но особенно США, не могло нравиться, что Плахотнюк пытался действовать, как «суверенный гангстер», не подконтрольный внешним силам. В этом регионе все должны подчиняться западным центрам силы, и раз Плахотнюк не желал этого делать, его следовало проучить. А тут еще и россияне вышли с аналогичной идеей — почему не поддержать московских партнеров? Пазл сошелся. Место «суверенного», но плохого Плахотнюка заняло правительство Санду - просто идеал «правильной» колониальной администрации.

Таким образом, в Молдове случился необычный консенсус внешних сил, как с Запада, так и с Востока, согласившихся устранить одиозный режим Плахотнюка, и создавших для этой цели такой же ситуативный внутренний альянс ACUM-ПСРМ. Что будет дальше, мы не знаем. Будущее открыто, варианты могут быт разные, но исходя из того, что мы имеем сегодня, можно предположить, что мы получим завтра.

4

Виктор Жосу ввел в оборот термин «гибридная колония», когда политика формально независимого государства, в нашем случае, Молдовы, определяется несколькими внешними державами, владеющими в политическом процессе такой колонии своими «пакетами акций». Эти державы - Россия, США и ЕС - на своем общем собрании приняли решение «уволить» афериста, устроившего рейд на этот актив. Как акционеры распорядятся им дальше, неизвестно. Сможет ли сама Молдова стать реально независимой, тоже большой вопрос.

Марк Ткачук призвал к тому, чтобы «закончить историю политического наемничества на молдавской земле», очевидно, имея в виду отказ от партий, выступающих в роли тех самых внутриполитических прокси-прокладок внешних спонсоров.

Но современная буржуазно-либеральная демократия (для меня это ругательное словосочетание), в которой мы вынуждены существовать, невозможна без ресурсов - финансовых, партийно-организационных, медийно-пропагандистких, сетевых. Последние выборы в Молдове приняли совершенно извращенную форму конкуренции денежных мешков ДПМ, ПСРМ и Шора. От подобного политического уродства надо уходить, но совсем без ресурсов заниматься политикой в такой демократии невозможно. Может, в будущем мы придем к более человеческой и справедливой политике, но сегодня мы имеем то, что имеем, и не Молдова тут законодательница моды, а как раз те самые внешние силы, которые в истории в Плахотнюком согласились вместе сделать для нас доброе дело.

Есть ли в самой Молдове внутренние силы для организации нормального политического процесса с целью создания дееспособного Молдавского государства? Если кому-то они известны, расскажите об этом и нам.

Из того, что видно сегодня, можно предположить в будущем две вещи, одну частную, и вторую общую.

Частная состоит в том, что Плахотнюк, уже изгнанный из Молдовы американцами, но возможно, еще находящийся под их протекцией, найдет способ отомстить за свое унижение, за потерю своей «кормовой базы» в Молдове, но еще больше - за окончательную утрату своей мечты стать уважаемым и рукопожатным джентльменом. Поскольку Плахотнюк не может отомстить фаворитке Запада Санду, он отыграется на Додоне, считая его предателем, который должен ответить за свою измену. Если правда, что любимое произведение Плахотнюка «Крестный отец», то он знает, что «месть - блюдо, которое лучше подавать холодным». Местью Плахотнюка Додону может стать уничтожение последнего как политика и его уголовное преследование. Добиться этого Плахотнюк может при содействии нынешних партнеров Додона по альянсу ACUM-ПСРМ и того самого Запада, который сегодня использует Додона против Плахонюка, а завтра может использовать Плахотнюка против Додона, сделав Молдову стерильно чистой площадкой для экспериментов прозападных сил.

Общее наблюдение более серьезно, чем частные судьбы плахотнюков с додонами, и заключается в том, что, даже если в Молдове Запад и Россия конъюнктурно о чем-то договорились, глобальное геополитическое соперничество между ними никогда никуда не исчезнет и все равно будет сказываться на ситуации в нашей стране. Россия и Запад уже ведут множество малых войн и готовятся к большой войне. Не факт, что она обязательно состоится, но они готовятся. Частью этой подготовки является привлечение на свою сторону как можно больших масс населения как можно в большем числе стран. Молдова, находящаяся в буферной зоне, отделяющей Запад от России, как раз входит в число таких стран с таким населением. Интерес Запада, прежде всего, США, очевиден: зачистить Молдову от любых промолдавско-пророссийских сил.

Комментируя идею Додона о том, что «Молдова должна дружить со всеми и на Западе, и на Востоке», посол США в Кишиневе Дерек Хоган заметил, что это благая, но нереальная идея, потому что Молдова все равно должна двигаться на Запад, а это означает, что дружить со всеми не получится. Эту миссию продвижения на Запад выполняет правительство Санду. Додон тут вообще ни при чем. Если президент Молдовы с мнением посла США не согласен, он может спросить у своего бывшего покровителя Плахотнюка, что может случиться с молдавским политиком после 15-минутного разговора с таким американским дипломатом.

Суверенно-бандитская ДПМ Плахотнюка была построена по принципу перевернутой пирамиды, в основании которой находился сам лидер партии. Достаточно было выбить это основание, чтобы вся эта мафиозная структура посыпалась. Пирамида «пророссийской» ПСРМ держится на Додоне. Если уберут его, эта партия тоже начнет разваливаться.

В отличие от ДПМ и ПСРМ, сила любого западного проекта в Молдове основано на другом принципе. На Западе хорошо усвоили завет товарища Сталина «Кадры решают все», и все почти 30 лет независимости Молдовы инвестируют в кадры в Молдове по сетевому принципу, пронизывающему все наше общество как по горизонтали, так и по вертикали.

Когда Санду говорит, что ее партия PAS в финансовом плане существует очень скромно, она не обманывает, но лукавит. Такие партии, как PAS - просто часть гораздо более серьезной конструкции. Партия - не более, чем наконечник копья, который может называться по-разному и постоянно меняться, но копье остается все тем же. Копье - это сетевая структура из сотен неправительственных организаций и средств масовой информации, финансируемых западными правительствами, из поддерживающих их зарубежных посольств и международных организаций, из тысяч людей, подготовленных на Западе, и сотен иностранных консультантов, работающих во всех государственных структурах. Этой мегаструктуре ничего не стоит сформировать за сутки сотню таких правительств, как у Санду. В такой системе политическая партия лишь небольшая, и далеко не самая главная, деталь.

В реализации своего плана по устранению Плахотнюка представители России вступили в союз с сетевой структурой Запада в Молдове. Это сработало. Но это все равно не их структура. Если завтра она же решит уничтожить Додона с ПСРМ, Россия ничего не сможет (другой вопрос — захочет ли?) этому противопоставить. Кому-то это может нравиться, кому-то нет, кто-то во всем этом участвует, кто-то безучастно наблюдает за всем со стороны, многие вообще ничего не понимают в происходящем. Но такова сегодняшняя реальность Молдовы, данная в ощущениях всем ее гражданам.

У временного альянса ACUM-ПСРМ все равно не получится стать постоянным. Им бы со своей конкретной ассенизаторской миссией по деолигархизации справиться, а не строить глобальные планы на неопределенное будущее. Но хотим мы этого или не хотим, нам все равно надо думать всем вместе, что делать дальше. Не будут же каждый раз приезжать в Кишинев добрые зарубежные «волшебники», чтобы создавать очередные альянсы и эвакуировать из страны новых злодеев.

Дмитрий Чубашенко