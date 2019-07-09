Ион Кику стал советником Игоря Додона

Бывший министр финансов в правительстве Павла Филипа Ион Кику стал советником президента РМ. Указ о назначении был подписан в понедельник, 8 июня.

«Неоднократно и публично давал высокие оценки его усилиям, направленным на повышение эффективности бюджетно-налоговой системы. Я основывался при этом на опыте совместной работы с господином Кику в 2005-2009 годах в команде госпожи Гречаный. Накопленный в те годы опыт, а также деятельность Иона Кику во Всемирном Банке на протяжении многих лет – это именно те основания, которые позволили мне без колебаний одобрить его назначение на пост министра в декабре 2018 года. Несмотря на многие вызовы в бюджетной сфере за этот период, господин Кику вместе с командой профессионалов Министерства финансов сумел сохранить стабильность бюджетно-фискальной системы», — написал Додон на своей странице в Facebook.

В ходе встречи Додона с Кику стороны обсудили вызовы для нынешней системы, связанные со спецификой 2019 года, в том числе необходимость проведения бюджетно-налоговой политики с целью повышения конкурентоспособности нашей экономики, успешную имплементацию закона о заработной плате в публичном секторе, а также другие назревшие реформы финансово-банковского сектора страны.

«С учетом опыта господина Кику в этих областях, его неподкупности, а также в связи с необходимостью привлечения высококлассных специалистов на службу государству и обществу я предложил ему принять предложение о его назначении на должность советника Президента Республики Молдова. Стране нужны неподкупные люди, преданные государству Республика Молдова! Рад, что господин Кику принял это предложение», — отметил глава государства.