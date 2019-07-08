Виктор Чобану: Половина мандатов депутатов ДПМ получена благодаря фальсификациям

Эпилог к теме о фальсификациях на выборах. Отставки недостаточно

Больше половины мандатов ДПМ получено за счет фальсификаций.

Алина Руссу должна за это ответить.

Выборы в Молдове закончились не 24-го февраля, в день когда прошло голосование. Не 8-го июня, когда, в полутемном зале парламента было сформировано легитимное правительство во главе с Майей Санду. Не спустя неделю, когда из Молдовы тайно сбежали лидеры двух парламентских партий Владимир Плахотнюк и Илан Шор, которые совсем не зря опасаются того, что в Молдове пришел конец «демократии олигархов».

Выборы закончились 2-го июля. 2-го июля наконец ушла в отставку председатель ЦИК Алина Руссу, а на сайте https://watchdog.md/english/ завершилась беспрецедентная публикация, связанная с анализом фальсификаций на выборах 24-го февраля. Фальсификаций, которые осуществляла ДПМ в пользу ДПМ, при активном содействии ЦИК и активном участии Алины Руссу и бывшего председателя комиссии Юрия Чокана, выступавшего в качестве эксперта и консультанта.

Несколько принципиальных выводов, к которым пришли авторы https://watchdog.md/english/:

- ДПМ и Плахотнюк намеревались фальсифицировать выборы с самого начала, с того момента когда был проголосован переход на «смешанную систему»;

- нарезка округов была несправедливой, непрозрачной и происходила по разным принципам для разных географических зон, муниципальных и административно-территориальных образований;

- фальсификации в день выборов строились по самым современным и разнообразным схемам, которые требуют длительной заблаговременной подготовки;

- ДПМ и ее представители на местах действовали предельно жестко и агрессивно. Даже в случае с партией Шора. ДПМ одновременно «помогала» Шору пройти в парламент и ограничивала его результат в мажоритарных округах. Никаких правил для ДПМ не существовало вообще. Если бы могли «украсть» больше, украли бы больше;

- фальсификации консультировались и управлялись серьезными и знающими специалистами, имеющими значительный опыт аналогичной работы в разных странах и разных условиях;

- математически, объем фальсификаций со стороны ДПМ можно оценить в 140-150 тысяч голосов. Это принесло ДПМ от 15 до 18 дополнительных мандатов из 31 (https://watchdog.md/…/irregularities-in-the-area-districts…/). То есть результаты ДПМ были сфальсифицированы более чем в 2 раза;

- целью фальсификаций было получение максимального количества мандатов для ДПМ и партии Шора, а затем формирование большинства с участием перебежчиков из ПСРМ и АКУМ. То, что на финальном этапе этот план не сложился и ДПМ вынуждена была от него отказаться, никак не связано с уровнем фальсификаций, результатами выборов или тем, что Плахотнюк «передумал». Изменились обстоятельства, прежде всего, внешние, и большинство из ДПМ и политических трасеистов было отложено на досрочные выборы. Которые предполагалось фальсифицировать еще больше, чем выборы 24-го февраля. Так, чтобы не осталось сомнений, кто «в стране хозяин».

ЦИК активно и непосредственно участвовал во всем этом, причем участвовал исключительно на стороне ДПМ. Где надо помогал, где надо просто закрывал глаза и ничего не замечал. После фальсификаций такого, небывалого для Молдовы уровня, отставки всего ЦИК, отставки руководства ЦИК недостаточно. Недостаточно для того, чтобы ситуация вернулась к нормальности.

Сейчас правоохранительные органы должны решить, был ли в действиях ЦИК состав преступления, и мы не будем подменять их работу. Но политическую ответственность г-жа Руссу должна понести в любом случае. Задача общественности в том, чтобы сфокусировать внимание на проблеме, задача общественности в том, чтобы задавать вопросы, а Алина Руссу должна на них ответить. Публично и прежде чем это сделают компетентные органы Молдовы.

Вот эти вопросы. Достаточно простые, на многие вообще можно однозначно ответить:

- Знала ли г-жа Руссу о серьезных отклонениях и нарушениях при нарезке округов. Оказывалось ли при этом на нее влияние извне, в том числе со стороны ДПМ или ее представителей;

- Знала ли г-жа Руссу о системе подготовки фальсификаций со стороны ДПМ. Если знала или у нее были подобные сигналы с мест, то почему не сделала их достоянием общественности;

- Получала ли она сигналы о подготовленных фальсификациях в день выборов. Если получала, почему не предприняла никаких действий;

- Как могло произойти, что сайт ЦИК не работал большую часть времени при подсчете голосов, а тотализатор результатов появился на сайте только через продолжительное время;

- Почему ЦИК не дала собственную оценку вопиющим и очевидным фальсификациям, которые происходили в округах 40 (Чимишлия), 41 (Кантемир), где подлог виден невооруженным глазом и известен самим участникам выборов. Почему ЦИК не дал оценку «подвозу» избирателей в левобережных округах, который происходил в пользу и при непосредственном участии заинтересованных кандидатов.

Некоторые могут задать вопрос: А зачем сейчас все это нужно? Выборы теперь уже окончательно завершились. Несмотря на все фальсификации и ухищрения ДПМ, Плахотнюк, Алина Руссу и многие другие участники и элементы порочного круга власти проиграли и больше никогда не вернутся. Ответ простой, даже очень простой. Все это нужно сделать, чтобы выборы, похожие на выборы 24-го февраля, больше никогда в Молдове не повторились. И поэтому отставки недостаточно.

https://watchdog.md/…/irregularity-analysis-on-moldova-par…/