Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Виктор Чобану: Половина мандатов депутатов ДПМ получена благодаря фальсификациям

    08.07.2019 19:00 TVC21 Новости - Политика

    Эпилог к теме о фальсификациях на выборах. Отставки недостаточно

    Больше половины мандатов ДПМ получено за счет фальсификаций.
    Алина Руссу должна за это ответить.

    Выборы в Молдове закончились не 24-го февраля, в день когда прошло голосование. Не 8-го июня, когда, в полутемном зале парламента было сформировано легитимное правительство во главе с Майей Санду. Не спустя неделю, когда из Молдовы тайно сбежали лидеры двух парламентских партий Владимир Плахотнюк и Илан Шор, которые совсем не зря опасаются того, что в Молдове пришел конец «демократии олигархов».

    Выборы закончились 2-го июля. 2-го июля наконец ушла в отставку председатель ЦИК Алина Руссу, а на сайте https://watchdog.md/english/ завершилась беспрецедентная публикация, связанная с анализом фальсификаций на выборах 24-го февраля. Фальсификаций, которые осуществляла ДПМ в пользу ДПМ, при активном содействии ЦИК и активном участии Алины Руссу и бывшего председателя комиссии Юрия Чокана, выступавшего в качестве эксперта и консультанта.

    Несколько принципиальных выводов, к которым пришли авторы https://watchdog.md/english/:
    - ДПМ и Плахотнюк намеревались фальсифицировать выборы с самого начала, с того момента когда был проголосован переход на «смешанную систему»;
    - нарезка округов была несправедливой, непрозрачной и происходила по разным принципам для разных географических зон, муниципальных и административно-территориальных образований;
    - фальсификации в день выборов строились по самым современным и разнообразным схемам, которые требуют длительной заблаговременной подготовки;
    - ДПМ и ее представители на местах действовали предельно жестко и агрессивно. Даже в случае с партией Шора. ДПМ одновременно «помогала» Шору пройти в парламент и ограничивала его результат в мажоритарных округах. Никаких правил для ДПМ не существовало вообще. Если бы могли «украсть» больше, украли бы больше;
    - фальсификации консультировались и управлялись серьезными и знающими специалистами, имеющими значительный опыт аналогичной работы в разных странах и разных условиях;
    - математически, объем фальсификаций со стороны ДПМ можно оценить в 140-150 тысяч голосов. Это принесло ДПМ от 15 до 18 дополнительных мандатов из 31 (https://watchdog.md/…/irregularities-in-the-area-districts…/). То есть результаты ДПМ были сфальсифицированы более чем в 2 раза;
    - целью фальсификаций было получение максимального количества мандатов для ДПМ и партии Шора, а затем формирование большинства с участием перебежчиков из ПСРМ и АКУМ. То, что на финальном этапе этот план не сложился и ДПМ вынуждена была от него отказаться, никак не связано с уровнем фальсификаций, результатами выборов или тем, что Плахотнюк «передумал». Изменились обстоятельства, прежде всего, внешние, и большинство из ДПМ и политических трасеистов было отложено на досрочные выборы. Которые предполагалось фальсифицировать еще больше, чем выборы 24-го февраля. Так, чтобы не осталось сомнений, кто «в стране хозяин».

    ЦИК активно и непосредственно участвовал во всем этом, причем участвовал исключительно на стороне ДПМ. Где надо помогал, где надо просто закрывал глаза и ничего не замечал. После фальсификаций такого, небывалого для Молдовы уровня, отставки всего ЦИК, отставки руководства ЦИК недостаточно. Недостаточно для того, чтобы ситуация вернулась к нормальности. 

    Сейчас правоохранительные органы должны решить, был ли в действиях ЦИК состав преступления, и мы не будем подменять их работу. Но политическую ответственность г-жа Руссу должна понести в любом случае. Задача общественности в том, чтобы сфокусировать внимание на проблеме, задача общественности в том, чтобы задавать вопросы, а Алина Руссу должна на них ответить. Публично и прежде чем это сделают компетентные органы Молдовы.

    Вот эти вопросы. Достаточно простые, на многие вообще можно однозначно ответить:
    - Знала ли г-жа Руссу о серьезных отклонениях и нарушениях при нарезке округов. Оказывалось ли при этом на нее влияние извне, в том числе со стороны ДПМ или ее представителей;
    - Знала ли г-жа Руссу о системе подготовки фальсификаций со стороны ДПМ. Если знала или у нее были подобные сигналы с мест, то почему не сделала их достоянием общественности;
    - Получала ли она сигналы о подготовленных фальсификациях в день выборов. Если получала, почему не предприняла никаких действий;
    - Как могло произойти, что сайт ЦИК не работал большую часть времени при подсчете голосов, а тотализатор результатов появился на сайте только через продолжительное время;
    - Почему ЦИК не дала собственную оценку вопиющим и очевидным фальсификациям, которые происходили в округах 40 (Чимишлия), 41 (Кантемир), где подлог виден невооруженным глазом и известен самим участникам выборов. Почему ЦИК не дал оценку «подвозу» избирателей в левобережных округах, который происходил в пользу и при непосредственном участии заинтересованных кандидатов.

    Некоторые могут задать вопрос: А зачем сейчас все это нужно? Выборы теперь уже окончательно завершились. Несмотря на все фальсификации и ухищрения ДПМ, Плахотнюк, Алина Руссу и многие другие участники и элементы порочного круга власти проиграли и больше никогда не вернутся. Ответ простой, даже очень простой. Все это нужно сделать, чтобы выборы, похожие на выборы 24-го февраля, больше никогда в Молдове не повторились. И поэтому отставки недостаточно.

    https://watchdog.md/…/irregularity-analysis-on-moldova-par…/

    Обновлено ( 08.07.2019 19:25 )  