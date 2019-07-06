Павел Филип: Если кто-то мне покажет, где я нарушил закон и конституцию - готов ответить

И.О. председателя Демократической партии Молдовы, экс-премьер Молдовы Павел Филип ответил на многочисленные обвинения в узурпации власти, что он не нарушал закон, а выполнял решения Конституционного суда. Заявление прозвучало в эфире программы "Главное".

"Я абсолютно не боюсь. Я помню, как приносил клятву, и в качестве министра, и в качестве премьер-министра: я клянусь, что я буду соблюдать закон и конституцию РМ. Если кто-то мне покажет, где я нарушил закон и конституцию - пожалуйста, я готов ответить», - сказал демократ.

Павел Филип сказал, что сейчас вокруг ДПМ создается прессинг, целью которого является желание объявить Демпартию вне закона.

«Я понимаю этот прессинг, который создается, у кого-то есть сильное желание объявить Демпартию вне закона, некоторые даже кричат об этом с трибуны парламента. И я, и все кто работали в правительстве и других институтах власти хотим понять, что мы нарушали тогда, когда было решение Конституционного суда и мы исполняли это решение? Другое дело, что у нас было принято решение, после того что в парламенте произошло - отойти и передать мирно власть. По этому поводу были бесконечные разговоры с послами ЕС, ещё и ещё и это всё откладывалось со дня на день», - сообщил лидер демократов.

Он также прокомментировал слухи, что именно посол США Дерек Хоган повлиял на окончательное решение ДПМ уйти в оппозицию: «Это миф! Решение было принято нами ещё в понедельник, а с посол США посетил наш офис в пятницу», зая вил Павел Филип.