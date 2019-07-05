Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Андрей Нэстасе: Меня не интересует национальность того, кто вернет миллиард и посадит Плахотнюка в тюрьму
    Заявление было сделано после того, как социалисты заявили, что хотели бы видеть на должности Генерального прокурора, ...
    84
    Юрий Лянкэ: Я могу давать советы по внешней политике премьер-министру Майе Санду
    Бывший вице-премьер сказал, что он был готов к тому, что не войдет в состав нового правительства еще до парламентских ...
    56
    Дорин Киртоакэ: Не вижу проблемы в том, что Слусарь русский
    Дорин Киртоакэ прокомментировал едва не начавшийся скандал, из-за заявления вице-спикера парламента Александра Слусаря, ...
    209
    Зинаида Гречаная заверила, что молдавский парламент возобновит работу в СНГ
    Фото: TVC21 Парламент Молдовы возобновит работу в СНГ, Об этом сообщила спикер Зинаида Гречаная в ходе форума «Развитие ...
    92
    Йоханнес Хан: В ЕС определят конкретные меры по поддержке Молдовы
    Возможности укрепления диалога на высоком уровне между Республикой Молдова и Европейским союзом, начавшегося в Кишиневе ...
    178
    Майя Санду: Время покажет, насколько прочным является партнерство с ПСРМ
    Совершая визит в Бухарест, Майя Санду затронула вопрос о коалиции с социалистами, отметив, что этот шаг был необходим ...
    247
    Ирина Влах одержала победу на выборах Башкана Гагаузии
    Ирина Влах уже выступила с заявлением для прессы по окончанию выборов главы автономии. Она подчеркнула, что в выборах ...
    237
    ДПМ проведёт съезд и выберет новое руководство 27 июля
    Демократическая партия Молдовы проведёт съезд и выберет новое руководство 27 июля.  На съезде также будет принята Программа ...
    288
    Зураб Тодуа: Почему надо было избавиться от власти Демократической партии?
    Во-первых, ДПМ стремилась сохранить себя во власти неопределенно долгий период. Эта партия упорно вела дело к формированию ...
    305
    Бывший председатель ЦИК Юрие Чокан подал в отставку с поста члена избирательной комиссии
    Юрий Чокан подал заявление об отставке с поста члена Центральной избирательной комиссии. ...
    358

    • Андрей Нэстасе: Меня не интересует национальность того, кто вернет миллиард и посадит Плахотнюка в тюрьму

    05.07.2019 11:35 TVC21 Новости - Политика

    Заявление было сделано после того, как социалисты заявили, что хотели бы видеть на должности Генерального прокурора, исключительно гражданина нашей страны 

    «Мы сказали, что хотим, иностранного прокурора, чтобы быть уверенными в том, чтобы у него не нет никаких связей с какой-либо структурой. Кто-то говорит, что это негативно повлияет на государственность. Конечно, компромисс должен быть достигнут. Как вы думаете, меня интересует национальность того, кто вернет миллиарды или посадит Плахотнюка в тюрьму? Нет. Если мы приложим усилия, как мы это делали в СИБ, где работает профессионал, мы могли бы найти профессионала и на должность прокурора», - сказал Андрей Нэстасе, цитирует agora.md

    Отметим, что президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что социалисты не примут назначение генерального прокурора из-за рубежа, как того хотят представители блока ACUM.

    Несколько дней назад депутат Юрий Реницэ сказал, что хочет, чтобы новым генеральным прокурором страны стала бывший генпрокурор Румынии Лаура Кодруца Ковеши. Политик отметил, что премьер-министр Майя Санду направила ей несколько сообщений по этому поводу.

    Обновлено ( 05.07.2019 11:50 )  