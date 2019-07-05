Андрей Нэстасе: Меня не интересует национальность того, кто вернет миллиард и посадит Плахотнюка в тюрьму

Заявление было сделано после того, как социалисты заявили, что хотели бы видеть на должности Генерального прокурора, исключительно гражданина нашей страны

«Мы сказали, что хотим, иностранного прокурора, чтобы быть уверенными в том, чтобы у него не нет никаких связей с какой-либо структурой. Кто-то говорит, что это негативно повлияет на государственность. Конечно, компромисс должен быть достигнут. Как вы думаете, меня интересует национальность того, кто вернет миллиарды или посадит Плахотнюка в тюрьму? Нет. Если мы приложим усилия, как мы это делали в СИБ, где работает профессионал, мы могли бы найти профессионала и на должность прокурора», - сказал Андрей Нэстасе, цитирует agora.md

Отметим, что президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что социалисты не примут назначение генерального прокурора из-за рубежа, как того хотят представители блока ACUM.

Несколько дней назад депутат Юрий Реницэ сказал, что хочет, чтобы новым генеральным прокурором страны стала бывший генпрокурор Румынии Лаура Кодруца Ковеши. Политик отметил, что премьер-министр Майя Санду направила ей несколько сообщений по этому поводу.