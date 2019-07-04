Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дорин Киртоакэ: В том, что Слусарь русский, нет никакой проблемы

    04.07.2019 13:14 TVC21 Новости - Политика

    Экс-мэр Кишинева прокомментировал скандал, едва не начавшийся, из-за заявления вице-спикера парламента Александра Слусаря, который в ходе визита в Москву признал себя русским.

    Дорин Киртоакэ, считает, что в констатации вице-спикером парламента Молдовы Александром Слусарем своей принадлежности к русскому этносу нет ничего особенного. Однако, экс-генпримар столицы, счел, что Слусарь должен был проявить патриотическую позицию, выразив несогласие с имперской политикой России. Свое заключение Дорин Киртоакэ сделал в передаче “Important”, передает enews.md

    "Насчет того, что господин Слусарь сказал в Москве, что думает на русском и что он русский… Так, тут нет никакой проблемы! Если он русский по национальности! Тут все в порядке.

    Он, конечно, должен был бы заявить, что не согласен с имперской политикой Российской Федерации в отношении постсоветского пространства, включая Молдову!  Этим бы он продемонстрировал свою патриотическую позицию. В том числе и как русскоговорящий гражданин Молдовы. Он не сказал этого… Или, ограничился первой частью. Наверное, потому, что хотел, чтобы в Государственной Думе к нему лучше отнеслись" - заявил  Дорин Киртоакэ.

     