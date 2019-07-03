Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Йоханнес Хан: В ЕС определят конкретные меры по поддержке Молдовы

    03.07.2019 12:31 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Возможности укрепления диалога на высоком уровне между Республикой Молдова и Европейским союзом, начавшегося в Кишинэу несколько недель назад, обсудили сегодня в Брюсселе премьер-министр Республики Молдова Майя Санду и европейский комиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан, сообщает  moldpres.md

    Премьер-министр Майя Санду проинформировала европейского чиновника о последних политических событиях в Республике Молдова, а также о действиях, предпринятых правительством и парламентом для продвижения программы реформ. Майя Санду подчеркнула, что нынешняя власть нацелена на восстановление демократических институтов и доверия граждан к собственному государству. Это стало возможным благодаря расследованию преступлений прошлой власти и созданию справедливого правосудия.

    Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках программ помощи ЕС, а также возможности углубления двустороннего сотрудничества сквозь призму «Восточного партнерства», которое отмечает в этом году 10 лет со дня основания.

    «Молдавское правительство обязалось внедрить комплексные реформы и построить учреждения, которые работают в интересах граждан Республики Молдова. Мы добьемся успеха только с вашей помощью. Однажды Молдова будет готова к вступлению в ЕС», - отметила премьер-министр Майя Санду.

    В свою очередь, комиссар Хан приветствовал действия, предпринятые правительством в продвижении реформ. Он отметил, что ЕС уделяет повышенное внимание событиям в Республике Молдова, и хочет, чтобы наша страна встала не необратимый путь реформирования.

    Вместе с тем, Йоханнес Ханн подчеркнул, что в ЕС определят конкретные меры по поддержке Республики Молдова, основываясь на твердой приверженности внедрению положений Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.

     