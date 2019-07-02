Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду: Время покажет, насколько прочным является партнерство с ПСРМ

    02.07.2019 13:22 TVC21 Новости - Политика

    Совершая визит в Бухарест, Майя Санду затронула вопрос о коалиции с социалистами, отметив, что этот шаг был необходим для устранения олигархического режима.

    Глава молдавского правительства сказала, что пока все стороны соблюдают свои обязательства и подчеркнула, что новая коалиция нуждается в поддержке Румынии.

    «Нам нужна поддержка Румынии, тем более, что нас связывают не только общие экономические интересы, но и история, культура и ценности. К сожалению, наследие олигархического режима в Республике Молдова оставило тяжелые последствия для наших граждан. Они разрушили экономику страны, превратили государственные учреждения в личный бизнес и изолировали нашу страну на международном уровне», - заявила Санду.

    Обновлено ( 02.07.2019 13:43 )  