Ирина Влах по предварительным данным одержала победу с первого тура на выборах Башкана

Ирина Влах уже выступила с заявлением для прессы по окончанию выборов главы автономии. Она подчеркнула, что в выборах приняли участие более 50 процентов избирателей.

«Мы можем говорить о том, что выборы башкана состоялись. Хочу сказать спасибо всем вам, что вы оказались неравнодушными и что вместе мы достойно провели выборы», - сказала Ирина Влах.

Она подчеркнула, что выборы были непростыми, поскольку дата неоднократно переносилась. В настоящее время в избирательных участках идет подсчет голосов и результаты будут известны в ближайшее время.

«Предварительно я понимаю, что мы с вами победили. И хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы были со мной. Что многие приехали домой ради выборов. Все очень хотели, чтобы в Гагаузии был избран башкан», - отметила Влах.

Она также призвала оппонентов признать результаты выборов.

«Я уже закатала рукава и готова приступить к работе. В Гагаузии должны быть мир и стабильность», - подчеркнула Ирина Влах.