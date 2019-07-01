Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ирина Влах по предварительным данным одержала победу с первого тура на выборах Башкана

    01.07.2019 08:22 TVC21 Новости - Политика

    Ирина Влах уже выступила с заявлением для прессы по окончанию выборов главы автономии. Она подчеркнула, что в выборах приняли участие более 50 процентов избирателей.

    «Мы можем говорить о том, что выборы башкана состоялись. Хочу сказать спасибо всем вам, что вы оказались неравнодушными и что вместе мы достойно провели выборы», - сказала Ирина Влах.

    Она подчеркнула, что выборы были непростыми, поскольку дата неоднократно переносилась. В настоящее время в избирательных участках идет подсчет голосов и результаты будут известны в ближайшее время. 

    «Предварительно я понимаю, что мы с вами победили. И хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы были со мной. Что многие приехали домой ради выборов. Все очень хотели, чтобы в Гагаузии был избран башкан», - отметила Влах.

    Она также призвала оппонентов признать результаты выборов. 

    «Я уже закатала рукава и готова приступить к работе. В Гагаузии должны быть мир и стабильность», - подчеркнула Ирина Влах.

     