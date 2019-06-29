Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    ДПМ проведёт съезд и выберет новое руководство 27 июля
    Демократическая партия Молдовы проведёт съезд и выберет новое руководство 27 июля.  На съезде также будет принята Программа ...
    25
    Зураб Тодуа: Почему надо было избавиться от власти Демократической партии?
    Во-первых, ДПМ стремилась сохранить себя во власти неопределенно долгий период. Эта партия упорно вела дело к формированию ...
    63
    Бывший председатель ЦИК Юрие Чокан подал в отставку с поста члена избирательной комиссии
    Юрий Чокан подал заявление об отставке с поста члена Центральной избирательной комиссии. ...
    116
    Чубашенко: Союз ПСРМ и АКУМ будет недолгим
    Бывший вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко уверен в том, что коалиция между социалистами и представителями ...
    104
    Несколько лет Европа закрывала глаза на решения Конституционного суда потому что им это было выгодно
    В Молдове несколько лет происходила странная ситуация. Всё это время Европа закрывала глаза на решения Конституционного ...
    105
    Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркокартелем
    Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному ...
    147
    Антикоррупционная прокуратура потребовала арестовать Шора и объявила его в розыск
    Сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией запросили ордер на арест Илана Шора и объявили его в розыск. ...
    145
    Через Молдову отмывали миллиарды криминальных денег
    Отмывание незаконных денег через Молдову было осуществлено под руководством Плахотнюка. ...
    146
    Президент Додон заявил, что деньги, украденные прежней властью, были включены в тарифы на коммунальные услуги
    В первую очередь это касается электроэнергетической сферы. По данным Высшего совета безопасности именно бывшее руководство ...
    207
    Урекян прокомментировал поддержку Молдовой России в ПАСЕ
    Фото: TVC21 Бывший примар Кишинева оценил нынешнее отношение руководства нашей страны к основным партнерам. ...
    171

    • ДПМ проведёт съезд и выберет новое руководство 27 июля

    29.06.2019 18:49 TVC21 Новости - Политика

    Демократическая партия Молдовы проведёт съезд и выберет новое руководство 27 июля.  На съезде также будет принята Программа партии, призванная реформировать политформирование.

    Решение было принято на заседании Национального политического совета ДПМ сегодня, 29 июня и объявлено Павлом Филипом в ходе пресс-конференции. «ДПМ остается важной партией, и мы понимаем, что нужно изменить, чтобы у нас было политическое формирование социальной направленности, основанное на европейских ценностях», - заявил Павел Филип.

    «После того, как ушёл в отставку председатель партии Влад Плахотнюк, сегодня подали в отставку все вице-председатели и генеральный секретарь партии. Сегодня на заседании мы говорили о прошлых ошибках и о том, что нужно сделать, чтобы вернуться к нормальной ситуации», - сказал Павел Филип.

    Политик добавил, что: «до избрания нового председателя партии я обеспечу временное исполнение руководящей должности партии».

     