ДПМ проведёт съезд и выберет новое руководство 27 июля

Демократическая партия Молдовы проведёт съезд и выберет новое руководство 27 июля. На съезде также будет принята Программа партии, призванная реформировать политформирование.

Решение было принято на заседании Национального политического совета ДПМ сегодня, 29 июня и объявлено Павлом Филипом в ходе пресс-конференции. «ДПМ остается важной партией, и мы понимаем, что нужно изменить, чтобы у нас было политическое формирование социальной направленности, основанное на европейских ценностях», - заявил Павел Филип.

«После того, как ушёл в отставку председатель партии Влад Плахотнюк, сегодня подали в отставку все вице-председатели и генеральный секретарь партии. Сегодня на заседании мы говорили о прошлых ошибках и о том, что нужно сделать, чтобы вернуться к нормальной ситуации», - сказал Павел Филип.

Политик добавил, что: «до избрания нового председателя партии я обеспечу временное исполнение руководящей должности партии».