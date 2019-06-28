Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Бывший председатель ЦИК Юрие Чокан подал в отставку с поста члена избирательной комиссии

    28.06.2019 10:23 TVC21 Новости - Политика

    Юрие Чокан подал заявление об отставке с поста члена Центральной избирательной комиссии.

    По его словам, отставка связана с тем, что парламент утвердил 18 июня 2019 года законопроект, предусматривающий внесение изменений в избирательный кодекс, который касается членов Центральной избирательной комиссии.

    Также стало известно, что Юрие Чокан решил покинуть пост директора Центра реализации реформ, он представил отчет о деятельности премьер-министру Майе Санду, а затем было принято решение о его «мирном» уходе.

    «Я и госпожа Санду завершили нашу общую работу несколько дней назад. Я представил отчет, и после этого я решил мирно покинуть свой пост, было подписано соглашение и был расторгнут контракт. Центр является инструментом премьер-министра. Когда нет понимания с премьер-министром, не может быть никакой деятельности. Мы прояснили эти вещи и самым дружелюбным образом расторгли контракт», - сказал Юрие Чокан 

    Обновлено ( 28.06.2019 12:05 )  