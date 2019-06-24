Большая стирка. Первые подробности операции ЛАНДРОМАТ

Были преданы огласке подробности связи Плахотнюка и Платона в деле отмывания денег через Молдову.

Известный блогер Серджиу Тофилат, председатель общественной организации «Watchdog.md» в эфире программы «IMPORTANT» на телеканале TVC21 поделился подробностями схемы так называемого «Ландромата», при которой были отмыты миллиарды долларов через банковскую систему нашей страны.

Согласно предоставленным документам в течение 2010-2014 годов в Молдову было перечислено 80 миллиардов долларов США из стран СНГ. Однако по факту, поступления валюты в Молдову не превысили и 9 миллиардов долларов.

Начиная с 2005 года началось отмывание денег через судебную систему Молдовы, а через пять лет, в 2010 была запущена схема, к которой были причастны Вячеслав Платон и Влад Плахотнюк. На недавний запрос, отправленный в НЦБК, был получен ответ, что деньги, перечисленные в нашу страну в период 2010-2014 годов являются нелегальными и являются частью мошенничества.

Тофилат заявил, что в незаконных операциях были задействованы более 5000 компаний из 96 стран.

- Прокуратура и НЦБК в течение пяти лет не предпринимали никаких мер, и возникают резонные вопросы о том, чем занимались эти люди в течение этого периода, и кто их назначил на руководящие должности, - отметил Тофилат.

Согласно итогам расследования, проведенным российским изданием «Новая газета», основным исполнителем совершенных махинаций был Вячеслав Платон при непосредственной поддержке Влада Плахотнюка. По мнению журналистов, именно по этой причине был арестован Платон, ведь его арест отводил подозрения от председателя ДПМ.

- Причастность Плахотнюка явно существует и должна быть доказана следственными органами, - подчеркнул Серджиу Тофилат.

Он утверждает, что к финансовым преступлениям причастны Парламент Молдовы и Конституционный суд, которые были подконтрольны олигарху №1 в Молдове. Они внесли изменения в национальное законодательство, которые позволили осуществить криминальные схемы и привели к таким последствиям.

Первое, это поправки Александра Тэнасе, согласно которым 3% государственного налога из незаконно перечисленных 70 миллиардов долларов, которые в последствие участники этой схемы делили между собой.

Второе – это изменение Конституционным судом положения закона о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, который был в дальнейшем реформирован в НЦБК.

В ноябре 2010 года суд запретил органам антикоррупции блокировать подозрительные переводы в банковской сфере. Это решение касалось и закона по борьбе с отмыванием денег.

- Имя гражданина, обратившегося в суд по поводу принятия этих решений: Валентин Кептене, коллега Вячеслава Платона, - сказал Тофилат.

Одним из участников «Ландромата» был и протеже Влада Плахотнюка Илан Шор, который заработал на отмывании денег не менее 22 миллионов долларов. Самые большие перечисления были осуществлены из «Русского земельного банка». Помимо него, в незаконных схемах были задействованы ещё 19 коммерческих российских банков.

Информация этого расследования заинтересовала сотрудников следственных органов США, там также открыто уголовное дело по схеме «Ландромат». Материалы были переданы и Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесу Хану.

По словам Тофилата, итогом этого следствия должно стать наказание всех причастных к криминальной схеме молдавских политиков, в первую очередь её основного бенефициара Влада Плахотнюка.