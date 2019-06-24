Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Козак назвал
    Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий ...
    14
    Влад Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии
    «Дорогие друзья, в эти дни я размышлял о положении Демократической партии и о том, что мне следует сделать лично, чтобы ...
    71
    Андриан Канду: Я никогда не разговаривал с Иланом Шором
    Фото: TVC21 Бывший председатель парламента Андриан Канду утверждает, что ему никогда не приходилось общаться с Иланом ...
    247
    Влад Батрынча: Отказ от смешанной системы было одним из условий блока АКУМ для формирования парламентского большинства
    секретарь ПСРМ Влада Бэтрынча объяснил, почему  социалисты проголосовали в составе нового парламентского большинства ...
    192
    Майя Санду обнородовала программу деятельности правительства
      Программа деятельности правительства Республики Молдова во главе с премьер-министром Майей Санду была обнародована. ...
    162
    Венецианская комиссия подвергла жесткой критике решения КС
    Венецианская комиссия пришла к выводу, что Конституционный суд "не соблюдал свои собственные процедуры и принцип равенства ...
    137
    Дмитрий Дьяков заявил, что Плахотнюку предстоит ответить на вопрос, что и как произошло
    Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков принимая участие в программе «Putereaapatra» заявил, что ...
    350
    Адриан Канду: В адрес Плахотнюка было много угроз
    Фото: TVC21 Вице-председатель Демократической партии Андриан Канду утверждает, что в адрес лидера демократов Влада Плахотнюка ...
    217
    Владислав Кульминский: Нынешнее правительство имеет максимум месяц-два, чтобы демонтировать прежний режим
    Директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский считает, что режим, оставленный Демократической ...
    244
    Дмитрий Дьяков ответил Иону Стурзе: Я всегда
    Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков ответил Иону Стурзе, который раскритиковал его выступление ...
    208

    • Козак назвал "криминальным" правление ушедшей в оппозицию Демпартии Молдавии

    24.06.2019 22:34 TVC21 Новости - Политика

    Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак назвал "криминальным" правление ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы. Об этом он заявил на брифинге по итогам состоявшейся в понедельник в Кишиневе встречи с президентом страны Игорем Додоном.

    "Конечно, это внутреннее дело вашей страны, но наша позиция состояла в том, что Молдова была захвачена криминалом. Мы в этом убедились, и новое правительство республики еще раз в этом убеждается. Мы удовлетворены тем, что криминал, который оккупировал в последние годы республику и является причиной замороженности молдо-российских отношений, покинул страну. Думаю, этому рады подавляющее большинство людей в Молдове", - сказал Козак.

    Козак в Кишиневе проведет встречи с председателем парламента Зинаидой Гречаной, премьер-министром Майей Санду и другими представителями руководства страны.

    Кризис в Молдавии обострился 8 июня, когда поддерживающая Додона Партия социалистов Республики Молдова договорилась с блоком Acum  выступить против ДПМ во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, контролировавшей прежний парламент и кабинет министров. 

     
    Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который объявил все эти решения незаконными и обязал главу республики распустить парламент. Однако после того, как ЕС, Россия и США поддержали парламент и новое правительство, прежний кабинет Павла Филипа ушел в отставку, ДПМ перешла в оппозицию, а Плахотнюк уехал из страны и покинул пост лидера партии.
    Обновлено ( 24.06.2019 22:41 )  