Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Козак оценил перспективы развития отношений России и Молдовы

    24.06.2019 17:46 TVC21 Новости - Политика

    Вице-премьер РФ Дмитрий Козак на брифинге в Кишиневе заявил, что отношения между Российской Федерацией и Молдовой должны развиваться по восходящей.

    "Думаю, тот уровень прагматизма и политической мудрости, которые были проявлены 8 и 9 июня, вселяет надежду, что отношения должны развиваться по восходящей. Рост товарооборота, который есть, все равно не привел к тому уровню, который был в 2012 году, целевая задача – восстановить эти цифры", - заявил Козак.

    Вице-премьер России выразил мнение, что стороны должны вести диалог по всем направлениям, которые вызывают беспокойство людей. Это касается не только экономической, но социальной, культурной и гуманитарной сфер.

     