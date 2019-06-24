Козак оценил перспективы развития отношений России и Молдовы

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак на брифинге в Кишиневе заявил, что отношения между Российской Федерацией и Молдовой должны развиваться по восходящей.

"Думаю, тот уровень прагматизма и политической мудрости, которые были проявлены 8 и 9 июня, вселяет надежду, что отношения должны развиваться по восходящей. Рост товарооборота, который есть, все равно не привел к тому уровню, который был в 2012 году, целевая задача – восстановить эти цифры", - заявил Козак.

Вице-премьер России выразил мнение, что стороны должны вести диалог по всем направлениям, которые вызывают беспокойство людей. Это касается не только экономической, но социальной, культурной и гуманитарной сфер.