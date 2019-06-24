Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии

    24.06.2019 09:01 TVC21 Новости - Политика

    «Дорогие друзья, в эти дни я размышлял о положении Демократической партии и о том, что мне следует сделать лично, чтобы партия могла продолжать как можно более активно и профессионально развиваться в оппозиции, чтобы содействовать созданию стабильности в стране.

    Как отметили все, включая внешних партнеров, ДПМ осуществила мирную передачу власти, поддерживая порядок и равновесие в стране, не подвергая граждан риску. Даже если у нас были возражения против того, как был сформирован новый альянс и его целей, мы посчитали, что политические разногласия не должны приводить к дестабилизации страны, особенно потому, что для их урегулирования есть политические решения, а гражданам не нужно страдать.

    Несмотря на этот конструктивный подход, Демократическая партия сейчас находится под огромным давлением, потому что некоторые не достигли своей цели. Они хотят бороться со мной, но они делают это с партией, что, я думаю, не является подходящим ни для ДПМ, ни для проевропейских партий в нынешнем альянсе.

    Демократическая партия ушла в оппозицию потому, что приняла решение не заключать союз с партией, пытающейся навязать иностранную повестку дня для нашей страны, что противоречит интересам граждан Молдовы. Если для этого нужно заплатить политически, партия должна быть готова принять это и идти вперед с достоинством. Время докажет, что наше решение было правильным в ситуации, которая могла бы поставить под угрозу Республику Молдова и ее граждан.

    Одно – это заплатить политическую цену за это решение, другое - злоупотребление и преследование партийных людей и должностных лиц из различных государственных учреждений, которые не имеют никакого отношения к партии. Если кто-то хочет политической расправы – пусть делают это со мной, я полностью беру на себя роль мишени злоупотреблений любого рода, но не нужно делать этого с моими коллегами по партии, с коллегами по парламентской фракции партии, которые, хотя и не находятся у власти, играют очень важную роль в поддержании стабильности, независимости и евроатлантического развития страны», - написал политик на своей страничке в ФБ.

     

       

       