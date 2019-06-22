Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Андриан Канду: Я никогда не разговаривал с Иланом Шором
    Фото: TVC21 Бывший председатель парламента Андриан Канду утверждает, что ему никогда не приходилось общаться с Иланом ...
    11
    Влад Батрынча: Отказ от смешанной системы было одним из условий блока АКУМ для формирования парламентского большинства
    секретарь ПСРМ Влада Бэтрынча объяснил, почему  социалисты проголосовали в составе нового парламентского большинства ...
    49
    Майя Санду обнородовала программу деятельности правительства
      Программа деятельности правительства Республики Молдова во главе с премьер-министром Майей Санду была обнародована. ...
    60
    Венецианская комиссия подвергла жесткой критике решения КС
    Венецианская комиссия пришла к выводу, что Конституционный суд "не соблюдал свои собственные процедуры и принцип равенства ...
    49
    Дмитрий Дьяков заявил, что Плахотнюку предстоит ответить на вопрос, что и как произошло
    Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков принимая участие в программе «Putereaapatra» заявил, что ...
    243
    Адриан Канду: В адрес Плахотнюка было много угроз
    Фото: TVC21 Вице-председатель Демократической партии Андриан Канду утверждает, что в адрес лидера демократов Влада Плахотнюка ...
    113
    Владислав Кульминский: Нынешнее правительство имеет максимум месяц-два, чтобы демонтировать прежний режим
    Директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский считает, что режим, оставленный Демократической ...
    150
    Дмитрий Дьяков ответил Иону Стурзе: Я всегда
    Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков ответил Иону Стурзе, который раскритиковал его выступление ...
    132
    Еврокомиссар Хан заверил, что макрофинансовая помощь возобновится в сентябре
    Европейский союз может возобновить осенью этого года финансовую помощь нашей стране, если правительство Республики ...
    153
    Игорь Додон: Я не собираюсь амнистировать политиков
    Президент Игорь Додона заявил на одном из частных телеканалов, что не собирается амнистировать политиков, отвечая на ...
    276

    • Влад Батрынча: Отказ от смешанной системы было одним из условий блока АКУМ для формирования парламентского большинства

    22.06.2019 13:24 TVC21 Новости - Политика

    секретарь ПСРМ Влада Бэтрынча объяснил, почему  социалисты проголосовали в составе нового парламентского большинства с ACUM за отказ от смешанной избирательной системы. Об этом социалист рассказал принимая участие в программе «Главное».

    Батрынча пояснил, что  это было одним из условий формирования большинства, и социалисты приняли его.

    «Отказ от смешанного голосования был условием ACUM для формирования большинства, и мы приняли это. Когда все вернется на круги своя, возможно, мы вернемся к обсуждению этой темы: что будет лучше для граждан. Ни те, кто против смешанной системы, ни те, кто выступает за эту  систему, сегодня не могут ответить на вопрос о том, как вовлечь в процесс людей из диаспоры и не просто дать им право голоса, но и участвовать в выборах. Никто ничего не говорит о гражданах Приднестровья», - объясняет Бэтрынча.

    Социалист подчеркнул, что «если бы речь шла о цивилизованном государстве, почему бы избирательной системе не быть смешанного типа, но сегодня необходимо создать иные условия».

     

       

       