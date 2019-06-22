Влад Батрынча: Отказ от смешанной системы было одним из условий блока АКУМ для формирования парламентского большинства

секретарь ПСРМ Влада Бэтрынча объяснил, почему социалисты проголосовали в составе нового парламентского большинства с ACUM за отказ от смешанной избирательной системы. Об этом социалист рассказал принимая участие в программе «Главное».

Батрынча пояснил, что это было одним из условий формирования большинства, и социалисты приняли его.

«Отказ от смешанного голосования был условием ACUM для формирования большинства, и мы приняли это. Когда все вернется на круги своя, возможно, мы вернемся к обсуждению этой темы: что будет лучше для граждан. Ни те, кто против смешанной системы, ни те, кто выступает за эту систему, сегодня не могут ответить на вопрос о том, как вовлечь в процесс людей из диаспоры и не просто дать им право голоса, но и участвовать в выборах. Никто ничего не говорит о гражданах Приднестровья», - объясняет Бэтрынча.

Социалист подчеркнул, что «если бы речь шла о цивилизованном государстве, почему бы избирательной системе не быть смешанного типа, но сегодня необходимо создать иные условия».