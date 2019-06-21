Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Дьяков заявил, что Плахотнюку предстоит ответить на вопрос, что и как произошло

    21.06.2019 15:33 TVC21 Новости - Политика

    Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков принимая участие в программе «Putereaapatra» заявил, что Владу Плахотнюку  предстоит ответить на некоторые вопросы о политических событиях 7-9 июня.

    «Мы созовем Национальный совет и проведем очень серьезное обсуждение, анализ, который позволит нам перезапустить деятельность Демократической партии, мобилизовать людей и сделать вывод о том, что произошло в эти дни. Нам нужно поговорить с нынешним руководством партии, председателем партии, узнать его планы, узнать его видения, он должен ответить на некоторые вопросы о том, что произошло и как это произошло», - сказал Дмитрий Дьяков.

    Ранее Дмитрий Дьяков не исключил, что Владимир Плахотнюк может покинуть должность председателя ДПМ.

     

       

       