Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владислав Кульминский: Нынешнее правительство имеет максимум месяц-два, чтобы демонтировать прежний режим

    20.06.2019 10:40 TVC21 Новости - Политика

    Директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский считает, что режим, оставленный Демократической партией, должен быть демонтирован. Для этого у новой власти есть максимум месяц.

    В противном случае в Республике Молдова будет трудно изменить ситуацию. Такое мнение высказал Владислав Кульминский на одном из частных телеканалов, передает ipn.md

    „Многие законы, принятые режимом ДПМ, могут быть отменены, если это необходимо, а режим нужно демонтировать. Нынешнее правительство имеет максимум месяц-два, чтобы демонтировать этот режим и создать условия для проведения свободных и честных выборов. Он не может быть оставлен таким, каким был”, - заявил директор ИСИ.

    Кроме того, Владислав Кульминский считает, что если судьи Конституционного суда и глава Генпрокуратуры не подадут в отставку, то их должны будут уволить те, кто их назначил. „В соответствии с регламентом этой комиссии прокуроров, она может отозвать г-на Харунжена (глава Генпрокуратуры, пр. ред.) и это было бы идеально в соответствии с юридическими условиями”, - отметил директор ИСИ.

    Напомним, что во вторник 18 июня Владислав Кульминский был назначен советником в области внешней политики и стратегического планирования.

    Обновлено ( 20.06.2019 10:55 )  

       