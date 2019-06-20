Владислав Кульминский: Нынешнее правительство имеет максимум месяц-два, чтобы демонтировать прежний режим

Директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский считает, что режим, оставленный Демократической партией, должен быть демонтирован. Для этого у новой власти есть максимум месяц.

В противном случае в Республике Молдова будет трудно изменить ситуацию. Такое мнение высказал Владислав Кульминский на одном из частных телеканалов, передает ipn.md

„Многие законы, принятые режимом ДПМ, могут быть отменены, если это необходимо, а режим нужно демонтировать. Нынешнее правительство имеет максимум месяц-два, чтобы демонтировать этот режим и создать условия для проведения свободных и честных выборов. Он не может быть оставлен таким, каким был”, - заявил директор ИСИ.

Кроме того, Владислав Кульминский считает, что если судьи Конституционного суда и глава Генпрокуратуры не подадут в отставку, то их должны будут уволить те, кто их назначил. „В соответствии с регламентом этой комиссии прокуроров, она может отозвать г-на Харунжена (глава Генпрокуратуры, пр. ред.) и это было бы идеально в соответствии с юридическими условиями”, - отметил директор ИСИ.

Напомним, что во вторник 18 июня Владислав Кульминский был назначен советником в области внешней политики и стратегического планирования.