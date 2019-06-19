Еврокомиссар Хан заверил, что макрофинансовая помощь возобновится в сентябре

Европейский союз может возобновить осенью этого года финансовую помощь нашей стране, если правительство Республики Молдова выполнит свои обязательства и проведет реформы. Заявление было сделано сегодня европейский комиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан, после встречи с премьер-министром Майей Санду.

«Еще в сентябре прошлого года мы представили бывшему премьер-министру Павлу Филипу список областей, в которых ждем перемен. Это было решено лишь частично, и я верю, новое правительство в срочном порядке решит данные проблемы. Я уверен, с сентября мы сможем возобновить платежи, включая бюджетную поддержку и макрофинансовую помощь, при условии, что все эти запросы будут надлежащим образом решены», — сказал Хан.

В свою очередь премьер-министр Майя Санду заявила, что сегодня было принято решение о возобновлении политического диалога между Молдовой и ЕС.

«Сегодня мы намерены вернуться к нормальному и естественному сотрудничеству между Республикой Молдова и Европейским союзом. Ожидания от нового правительства велики. Мы хотим двигаться быстро и рассчитываем на помощь европейских партнеров», — сказала Майя Санду.